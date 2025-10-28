Foto: Divulgação MB

Marinha realiza operação em Furnas

A Marinha do Brasil realiza exercício no Lago de Furnas até o dia 30 de outubro com 1.800 militares, embarcações, helicópteros, aviões de caça, drones, veículos blindados e anfíbios, além de diversos outros equipamentos militares. A Operação Furnas 2025, que é um dos maiores treinamentos militares em Minas Gerais, comprova a capacidade expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) ao deslocar tropas do Rio de Janeiro para o Sul de Minas. O evento contará ainda com a participação de 52 militares de nove países (Observo – Passos)

Conecta Com Minas reúne lideranças

Nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, o BH Shopping recebeu a 3ª edição do Conecta Com Minas, consolidado como o maior evento da indústria da comunicação em Minas Gerais. Realizado pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais (Sindijori/MG), o encontro reuniu empresários, jornalistas, agências e representantes de veículos de todo o estado, com o objetivo de fortalecer a integração do setor. (Sabará Notícias)

Ex-prefeito de Arcos é condenado

A juíza Fernanda Rabelo Dutra, da 2ª Vara da Comarca de Arcos, julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em abril de 2018, contra Claudenir José de Melo (ex-prefeito de Arcos) e Orlando Martins (que era secretário municipal de Desenvolvimento e Integração Social na mesma gestão). O processo refere-se à doação irregular de 53 lotes situados no bairro Novo Sol Nascente, no Município de Arcos, em setembro de 2011, sem a observância dos requisitos legais.

Unidades de saúde têm melhorias

A Cemig segue promovendo melhorias significativas em espaços públicos por meio do seu PEE. No último mês, quase 50 unidades de saúde nas cidades de Teófilo Otoni, Nanuque, Itambacuri e Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, foram beneficiadas com a modernização da iluminação. O programa, que é regulado pela Aneel, proporciona ambientes mais confortáveis, seguros e eficientes para pacientes, profissionais da saúde e visitantes. (Diário Tribuna)

Inhapim ganha 45 casas

O município de Inhapim foi contemplado com 45 unidades habitacionais por meio do Programa Minha Casa Minha Vida Rural (MCMV Rural), iniciativa do Governo Federal que tem como principal objetivo garantir moradia digna às famílias que vivem no campo. As obras já estão em andamento em diversas comunidades rurais do município, seguindo o cronograma estabelecido e recebendo acompanhamento técnico e fiscalização da equipe de engenharia. Cada residência está sendo construída conforme os padrões de qualidade e segurança exigidos pelo programa. (Diário de Manhuaçu)

Uberaba aguarda liberação para Data Center

Uberaba mantém negociações para a instalação de um Data Center voltado à inteligência artificial, que pode transformar a cidade em um polo tecnológico nacional. No entanto, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Celso Neto, mencionou que o principal entrave atualmente não está nas conversas com empresas, mas na compreensão do Governo Federal sobre o modelo de negócio desse tipo de empreendimento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Jovens comemoram Dia da Juventude

Milhares de jovens, em dezenas de caravanas das 25 cidades (que fazem parte da Diocese de Divinópolis) se reuniram neste domingo (26/10), em Juatuba, para o Dia Nacional da Juventude (DNJ). O evento é anual e promovido pela Igreja Católica no Brasil para reunir jovens em celebrações de fé, espiritualidade e compromisso social. Foi criado em 1985 pela CNBB e é sempre cercado de muita expectativa, já que é organizada uma programação atrativa e animada para o dia inteiro. (Portal G37 – Divinópolis)

