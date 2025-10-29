Foto: Reprodução TM

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

JF mantém boa gestão fiscal

Juiz de Fora manteve uma boa avaliação na gestão fiscal, segundo o mais recente Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), baseado em dados do exercício de 2024. O município apresentou avanço nos investimentos e continua com autonomia e liquidez em níveis de excelência, mas registrou queda na avaliação dos gastos com pessoal, que passou para a faixa considerada de “dificuldade”. O levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) é elaborado a partir de dados declarados pelas prefeituras e avalia a qualidade da gestão fiscal dos municípios brasileiros em quatro indicadores. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/29-10-2025/gestao-fiscal-gastos-com-pessoa-jf-firjan.html

Hospital Marcio Cunha premiado

O Hospital Márcio Cunha, administrado pela Fundação São Francisco Xavier, foi destaque na edição 2025 da premiação “Líderes na Entrega de Valor em Saúde”, promovida pelo Grupo IAG Saúde, com curadoria da ONA (Organização Nacional de Acreditação) e do International Consortium for Health Outcomes Measurement). A cerimônia, realizada na última semana, na Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, reuniu instituições de referência em qualidade assistencial de todo o país. Dentre os 43 hospitais de Minas Gerais premiados, o Hospital Márcio Cunha foi reconhecido em cinco linhas de cuidado. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-marcio-cunha-e-reconhecido-com-cinco-premios-por-excelencia-na-entrega-de-valor-em-saude/

Cooperativas se unem em Patos

Uma nova potência surge no cenário do cooperativismo financeiro brasileiro. Com a união de duas importantes cooperativas, Sicoob Credicopa e Sicoob Credipatos, nasce uma instituição ainda mais forte, sólida e preparada para os desafios do futuro. Com ativos que somam R$ 4,9 bilhões, a cooperativa consolidada se posiciona entre as maiores do Brasil dentro do Sistema Sicoob. A rede de atendimento, também, cresce significativamente, alcançando 58 agências em funcionamento, nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, e atendendo a mais de 81 mil cooperados. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/presidente-do-sicoob-credicopa-destaca-fortalecimento-com-incorporacao-e-preve-crescimento-entre-as-maiores-cooperativas-do-brasil

Pedágio Ouro Preto/BH será de R$ 11,16

Motoristas que trafegam entre Ouro Preto e Belo Horizonte deverão pagar R$ 11,16 em pedágios após a conclusão das primeiras obras de duplicação da BR-356, no trecho entre Itabirito e Ouro Preto. O valor corresponde à soma de duas tarifas de R$ 5,58 cada, previstas em pórticos eletrônicos que serão instalados ao longo da rodovia. A cobrança será feita pelo sistema Free Flow, que não utiliza praças de pedágio. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/10/pedagio-entre-ouro-preto-e-bh-sera-de-r-1116-somando-duas-tarifas-eletronicas-na-br-356/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=exposibram

Hospital Bom Pastor ganha 'Espaço Pet'

O Hospital Bom Pastor, localizado em Varginha, implementou uma iniciativa pioneira na região, trata-se do "Espaço Pet", visando a humanização do atendimento e o bem-estar dos pacientes internados. O projeto, inaugurado no final de setembro durante as comemorações do 37º aniversário da instituição, consiste em visitas de cães a uma ala designada do hospital. (Varginha OnLine)

https://www.varginhaonline.com.br/215754/hospital-bom-pastor-ganha-espaco-pet-para-humanizacao-do-atendimento-em-varginha.html

Viçosa terá Semana Lixo Zero

O programa UFV+Sustentável, da Universidade Federal de Viçosa, promove, em parceria com o Projeto Reciclagem Popular e Solidária, a Semana Lixo Zero Viçosa 2025. O evento será realizado entre os dias 28 de outubro e 14 de novembro e tem como objetivo estimular a reflexão sobre hábitos de consumo e a responsabilidade compartilhada na gestão e destinação de resíduos. Entre os dias 10 e 14 de novembro, serão instalados pontos de coleta em unidades do campus Viçosa da UFV. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/ufv-realiza-semana-lixo-zero-vicosa-2025