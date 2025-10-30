Foto: (Reprodução Adobe Stock/DC)

Black Friday terá 1 bilhão em Minas

Se as projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) se confirmarem e o comércio digital realmente faturar R$ 13,34 bilhões no Brasil durante a Black Friday, a data deve movimentar, em Minas Gerais, cerca de R$ 1,6 bilhão. Isso porque de acordo com os dados da Abiacom, no ano passado, o Estado respondeu por quase 12% das vendas no mercado digital durante o ano, sendo o segundo que mais contribuiu para o faturamento do comércio eletrônico, ficando atrás somente de São Paulo. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Colégio Batista chega a Valadares

Contagem regressiva para abertura do Colégio Batista Mineiro na cidade de Governador Valadares que, a partir de janeiro próximo, terá acesso a esta instituição centenária reconhecida por sua excelência acadêmica e compromisso com valores cristãos. Trata-se da unidade 23 ligada à Rede Batista de Educação. A Rede Batista de Educação tem mais 100 anos de tradição, começou em Belo Horizonte com o Colégio Batista Mineiro, é mantida pela Convenção Batista Mineira, que atua do berçário ao ensino médio em 22 unidades educacionais distribuídas por sete estados brasileiros. (Minas Conexão)

Caeté tem pontos de Wi-Fi gratuito

A Prefeitura de Caeté lançou nessa semana o programa “Wi-Fi da Gente” que já está disponível em três importantes locais de Caeté: Praça João Pinheiro, (centro), Rodoviária e Praça Getúlio Vargas (José Brandão). A população poderá acessar a internet gratuitamente por até 2 horas por dia, após realizar um cadastro simples no primeiro acesso. Segundo o prefeito Alberto Pires, a meta é expandir para todas as praças e espaços públicos da cidade. (Opinião Caeté)

Araguari lança campanha de natal

A magia do Natal já começa a tomar forma e a definir o calendário de celebrações em Araguari. Em uma reunião estratégica realizada na noite desta segunda-feira, a Prefeitura Municipal, em uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Associação Comercial e Industrial de Araguari, lojistas e comerciantes, lançou os detalhes do projeto deste ano, batizado de “Natal Encantado”. O objetivo central é fortalecer o comércio local e transformar a cidade em um polo de atração regional por meio de uma decoração criativa e uma programação intensa. (Gazeta do Triângulo)

Capitólio sedia circuito mineiro

A Prainha de Capitólio sedia, neste final de semana, a etapa local do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia 2025. Organizado pela Federação Mineira de Vôlei em parceria com a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores, o evento reúne duplas profissionais e amadoras em uma celebração que integra esporte, turismo e revelação de talentos. Com uma premiação total de R$ 5 mil, a competição promove disputas de alto nível, atraindo a atenção de moradores, turistas e entusiastas do vôlei de praia. Os jogos ocorrem no sábado e domingo (1º e 2 de novembro). (O Debate)

Minas é destaque na Brazil Travel

As belezas naturais, os sabores autênticos e a hospitalidade de Minas Gerais são destaque na 14ª edição do Brazil Travel Market (BTM), realizada nos dias 23 e 24 de outubro, em Fortaleza (CE). O evento, considerado um dos mais importantes do Norte e Nordeste voltados à promoção do turismo no Brasil, reuniu representantes do trade nacional e internacional, além de hosted buyers de diversos países. A participação mineira integra o conjunto de ações promovidas pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (MG Turismo)

Santo Antonio reúne idosos

Um encontro que uniu histórias, cidades e corações. Assim foi o 5º Encontro Regional da Melhor Idade, realizado no último domingo, 26 de outubro, em Santo Antônio do Monte, pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social. O evento se consagrou como o maior já realizado na cidade, reunindo centenas de participantes de mais de 25 municípios da região, que vieram para celebrar a vida, a amizade e a alegria de viver. (Gazeta Montense)

