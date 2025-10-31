Micro e pequenas empresas mineiras ganham nova linha de crédito com taxa a partir de 0,37% + Selic, prazo de até 24 meses e 90 dias de carência, em processo totalmente digital.

Já está disponível uma nova linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas dos setores de comércio, bens, serviços e turismo de Minas Gerais, uma iniciativa conjunta da Fecomércio MG e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

As condições foram pensadas para facilitar o acesso ao capital de giro, especialmente neste período de fim de ano, quando muitos empreendedores enfrentam dificuldades para obter crédito em instituições tradicionais.

De acordo com as novas regras, a taxa inicial é de 0,37% ao mês + Selic, com prazo de pagamento de até 24 meses e 90 dias de carência. A contratação é 100% digital e está disponível para empresas de todos os 853 municípios mineiros.

O presidente da Fecomércio MG, Nadim Elias Donato Filho, ressalta que o crédito acessível é essencial para sustentar o dinamismo econômico do estado:

“Com as taxas de juros de mercado impeditivas às pequenas empresas, é fundamental oferecer esse tipo de acesso ao crédito. O grande motor da economia está justamente nas micro e pequenas empresas.”

Segundo dados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), mesmo com a leve queda na confiança dos empresários de Belo Horizonte em outubro, mais de 60% das empresas ainda demonstraram intenção de contratar novos colaboradores no fim do ano.

A nova linha de crédito reforça a estratégia de estímulo ao comércio e aos serviços mineiros, permitindo que os empreendedores se preparem para o aumento da demanda ou reestruturem seus negócios — seja para reforçar o estoque, modernizar o layout, contratar pessoal ou quitar dívidas.

O processo é simples: o empresário deve acessar o site do BDMG, informar o CNPJ e, se estiver cadastrado na Fecomércio MG, a taxa reduzida será aplicada automaticamente.

Atualmente, a Fecomércio MG representa mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos em todo o estado, além de gerir o Sesc e o Senac em Minas Gerais. A instituição atua como porta-voz das demandas do setor produtivo e desenvolve iniciativas estratégicas para fortalecer o comércio, os serviços e o turismo mineiro.

Empresas interessadas devem verificar o cadastro de CNPJ no sistema da Fecomércio MG e realizar a simulação de crédito no site do BDMG o quanto antes, já que as condições são válidas por tempo limitado. Planejar o uso do capital — seja em estoque, marketing, reformas ou contratações — é fundamental para aproveitar ao máximo essa oportunidade de crescimento.

Fonte: Wagner Fernando Liberato – Comunicação Fecomércio MG