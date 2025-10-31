Foto: Divulgação CBMM

Acordo viabiliza minas de Araxá

Minas Gerais garantiu, na quinta-feira, 30, uma fonte estável de receita para as próximas décadas. O Grupo Codemge formalizou um novo acordo entre a Codemig e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) para as minas de Araxá. Pelo contrato, a estatal assegura 25% do lucro líquido com o nióbio por 30 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 15 anos, o que pode levar a vigência até 2070. O novo instrumento substitui o que terminaria em 2032, reforça as regras de fiscalização e amplia a participação da Codemig no lucro da comercialização de outros materiais pela CBMM, incluindo terras raras, sem exigir novos investimentos da estatal. (Clarin.net)

https://clarim.net.br/codemig-e-cbmm-celebram-novo-acordo-para-exploracao-do-niobio/

Caratinga a caminho da COP 30

O Santuário de Caratinga será palco, no sábado, 1º de novembro, a partir das 9h, do Mutirão Democratizando Saberes, um grande encontro voltado à valorização de iniciativas sociais, ambientais e educativas desenvolvidas no município. O evento aberto ao público é idealizado e coordenado por Andréia Patrício, que explica que o mutirão nasceu com um propósito: colocar Caratinga na COP30, conferência internacional sobre mudanças climáticas promovida pela ONU. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/caratinga-no-caminho-da-cop30/

JF incentiva artes marciais

A 3ª Semana de Incentivo às Artes Marciais 2025 está movimentando o Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora, com uma programação diversificada e a participação de 2.360 atletas. O evento, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), reúne seis modalidades: jiu-jitsu (800 participantes), capoeira (550), judô (450), karatê (400), kickboxing (100) e boxe (60). A iniciativa tem como objetivo valorizar as artes marciais, incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos locais e prossegue até domingo. (RCWTV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/semana-de-incentivo-as-artes-marciais-reune-mais-de-2-mil-atletas-em-juiz-de-fora

Mariana suspendeu ONG ambiental

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mariana, no último dia 21 de outubro, determinou pela suspensão, de forma preventiva, da ONG Zeladoria do Planeta, citada na Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e que investiga um esquema de mineração ilegal em Minas Gerais. Em razão dos desdobramentos da operação policial, que se tornaram de conhecimento público, e de modo a assegurar a integridade, a transparência e a imparcialidade nas resoluções do conselho, a medida cautelar será mantida até que a organização preste esclarecimentos sobre os fatos narrados e a apuração seja efetivada. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/operacao-rejeito-codema-de-mariana-suspende-preventivamente-ong-citada-na-investigacao-da-pf/

UPA ganha colchões pneumáticos

A Unidade de Pronto Atendimento de Divinópolis – UPA Padre Roberto Cordeiro Martins deu mais um passo importante na melhoria nos atendimentos. Com a aquisição de 25 colchões pneumáticos, tornou-se a primeira UPA da região a contar com esse tipo de equipamento. O investimento representa um diferencial importante na prevenção, tratamento de lesões por pressão (LPP) e conforto aos pacientes que permanecem acamados. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/upa-divinopolis-e-a-primeira-da-regiao-a-usar-colchoes-pneumaticos-para-prevencao-e-tratamento-de-lesoes-por-pressao/

Médico de Passos ganha o Jabuti

A 67ª edição do Prêmio Jabuti, realizada na noite de 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, consagrou o escritor passense Marcelo Henrique Silva como vencedor na categoria Escritor Estreante - Romance com sua obra Sangue Neon (Editora Faria e Silva). O evento, promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), celebrou a literatura brasileira em 23 categorias, com destaque para a conquista do autor de Passos, que levou para casa R$ 5 mil e a icônica estatueta do Jabuti. (Obervo – Passos)

https://www.observo.com.br/marcelo-henrique-silva-de-passos-conquista-o-premio-jabuti-2025-com-sangue-neon

Santos Dumont terá feira afro-brasileira

A Câmara de Santos Dumont aprovou Projeto de Lei que institui a Corrida Zumbi dos Palmares e a Feira Cultural Afro-Brasileira na programação oficial do Dia Municipal da Consciência Negra em Santos Dumont. A proposta institui a Corrida de Rua "Zumbi dos Palmares" com caráter esportivo, histórico e cultural, aberta à participação de atletas profissionais, amadores e da comunidade em geral em diversas categorias. A premiação simbólica poderá ser por meio de medalhas, troféus ou certificados de participação. (Portal 14B – Santos Dumont)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=626709