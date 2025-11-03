Foto: Divulgação

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Empresa amplia fábrica em Araxá

A McCain, líder global na produção de batatas pré-fritas congeladas, anuncia a expansão de sua unidade fabril em Araxá, com um investimento de R$ 1,8 bilhão – o maior da história da empresa na região. Nos últimos anos, a empresa tem fortalecido sua presença no Brasil por meio de investimentos significativos, como a inauguração da planta de Araxá em 2022 e a aquisição total da Forno de Minas em 2023. O projeto de expansão da fábrica de Araxá inclui uma nova linha de produção de batatas fritas e uma linha de produtos pré-formados. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/mccain-anuncia-expansao-da-fabrica-em-araxa-com-investimento-de-r-18-bilhao

Helenas de Sete Lagoas: tema da coleção

As mulheres empreendedoras da cidade irão integrar a antologia de obras literárias Minas Feminina, da editora Lisboa, cuja primeira edição será lançada em Congonhas no dia 11 de novembro, em noite de autógrafos no Museu de Congonhas. A proposta principal do Minas Feminina é mostrar ao universo da mulher que escrever não é nenhum bicho de sete cabeças, além de se constituir em uma forma de terapia e autoexpressão. Basta dar vazão aos seus pensamentos e sentimentos, deixando o resto por conta da sua sensibilidade. (Jornal - Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/helenas-de-sete-lagoas-serao-tema-da-colecao-de-livros-minas-feminina/

Uberlândia faz ação contra sarampo

O Governo de Minas , por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) , realiza, nos dias 4 e 5/11, uma ação especial da Força Estadual do SUS (FES-SUS) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A mobilização tem como objetivo apoiar o município na investigação de casos suspeitos de sarampo, fortalecer a vigilância epidemiológica e ampliar as estratégias de vacinação. Equipes técnicas da SES-MG e da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberlândia vão atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Além da investigação dos casos, a ação prevê capacitações para os profissionais locais em temas como coleta de amostras, vigilância laboratorial, manejo clínico e atualização sobre os sinais e sintomas da doença. (Correio de Uberlândia)

https://jornalcorreiodeuberlandia.com.br/noticia/82886/governo-de-minas-reforca-acoes-de-vigilancia-contra-o-sarampo-em-uberlandia

Defesa Civil remove 100 árvores

A Defesa Civil de Arcos removeu aproximadamente cem árvores de eucalipto que ofereciam risco de queda sobre a rodovia MG 170, no município de Arcos, trecho próximo à balança rodoviária. Foi verificado que as árvores eram de grande porte – algumas com mais de 35m de altura – e estavam projetadas sobre a via. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/defesa-civil-de-arcos-remove-cerca-de-100-arvores-que-ofereciam-risco-na-mg-170

Vale do Aço terá crematório

O município de Coronel Fabriciano terá o primeiro crematório do Vale do Aço e, consequentemente, da região Leste de Minas Gerais. A expectativa é que o empreendimento entre em funcionamento ainda este ano. O crematório ficará no mesmo terreno do Vale da Saudade Cemitério Parque, na rua Três Grotas, no bairro Todos os Santos. A empresária Sonja Ione Neves Barcellos Costa, proprietária do crematório, disse que todas as licenças ambientais e autorizações junto aos órgãos públicos foram liberadas, e o local está totalmente regularizado e pronto para operar dentro das normas exigidas. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0128851-vale-do-aco-esta-proximo-de-ter-seu-primeiro-crematorio

Hospital ganha Jardim Terapêutico

A Alcoa Foundation, com apoio do Instituto Alcoa e em parceria com o grupo de inclusão AWN – Rede de Mulheres da Alcoa (focado em equidade de gênero), realizou uma ação voluntária na Santa Casa de Poços de Caldas, que também beneficiou a instituição com a doação de 15 mil dólares para a criação de um Jardim Terapêutico. A iniciativa integra a Campanha de Impacto Comunitário, ação global promovida pela Alcoa Foundation que estimula o voluntariado e fortalece a conexão entre colaboradores e as comunidades onde a empresa atua. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/10/31/alcoa-foundation-destina-15-mil-dolares-para-criacao-de-jardim-terapeutico-na-santa-casa/

Passense será homenageada na COP 30

Em um ano marcado pela urgência climática, com a COP30 batendo à porta do Brasil, uma voz impactante emerge da pesquisa científica: Ludmila Rattis, a ecologista passense que acaba de ser consagrada entre os 100 Latinos Mais Comprometidos com a Ação Climática de 2025, pela Fundação Sachamama e a agência EFE Verde – que tem na lista o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Sônia Guajajara e a cientista Natalie Unterstell. A conquista chega como um reconhecimento para uma carreira construída na linha de frente do "arco do desmatamento", aquela faixa crítica da Amazônia onde o avanço da soja e do gado devora milhões de hectares por ano. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/passense-entre-os-100-latinos-mais-comprometidos-com-a-acao-climatica-de-2025