Foto: @csmidiabrasil

O deputado estadual Antônio Carlos Arantes representou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na 3ª edição do evento Conecta Com Minas, realizado no dia 27 de outubro, em Belo Horizonte, e promovido pelo Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de Minas Gerais (Sindijori/MG).

Na ocasião, o parlamentar destacou a relevância da mídia regional e dos jornais impressos para o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento do Estado e a valorização das comunidades locais. O encontro reuniu comunicadores, empresários, jornalistas, representantes do governo estadual, agências de publicidade e dirigentes de veículos do interior, que debateram os desafios e inovações do setor de comunicação.

Durante sua participação, Arantes ressaltou que a imprensa do interior exerce papel essencial na formação da opinião pública, na fiscalização do poder público e na divulgação de ações e pautas locais que muitas vezes não ganham espaço na grande mídia. O deputado elogiou o trabalho e a resistência dos profissionais que, mesmo com recursos limitados, mantêm viva a tradição do jornalismo impresso comprometido com a verdade — sendo aplaudido pelos participantes do evento.

O parlamentar também reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa em apoiar iniciativas que valorizem a comunicação regional, reconhecendo o jornalismo local como instrumento de fortalecimento das comunidades. Arantes ainda ressaltou o avanço da digitalização e a importância da integração entre os meios tradicionais e as novas plataformas de comunicação, como caminho para garantir a sustentabilidade e a relevância da mídia mineira no futuro.