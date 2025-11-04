Foto: Divulgação Grupo Veredas

Aeroporto de Sete Lagoas homologado

O aeroporto Campo de Bagatelle, em Sete Lagoas, na região Central do Estado, foi homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e está pronto para receber operações. Com foco em aviação executiva, o empreendimento deve entrar em operação no próximo ano e faz parte de um complexo de luxo de R$ 300 milhões. Com pista de 1.400 metros de extensão, a proposta é que o aeródromo atenda diferentes portes de aeronaves. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/aeroporto-sete-lagoas-inicio-operacao/

Zona Azul pode ser paga por aplicativo

Os motoristas que utilizam o estacionamento rotativo na área central de Poços de Caldas-MG agora têm uma nova ferramenta para pagar a tarifa da Zona Azul. A empresa começou a implantar o QR Code em alguns pontos da área central para que o usuário faça o pagamento vai conversa de WhatsApp. Uma outra opção é utilizar a TAG Sem Parar. A implantação da ferramenta faz parte de uma série de melhorias que estão sendo implantadas, após solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Social, que fiscaliza o serviço na cidade. (PocosCom)

https://pocoscom.com/tarifa-da-zona-azul-pode-ser-paga-pelo-whatsapp-e-tag/

Asfalto Raul Soares/Caputira contratado

Cobrado em audiência pública na segunda-feira, 3, por moradores e lideranças vindas da região, o asfalto entre Raul Soares e Caputira já tem projeto contratado, para pavimentação de 37 km e construção de novo contorno destinado a evitar o tráfego pesado dentro da cidade de Raul Soares. O anúncio foi feito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), Matheus Novais. Segundo ele, o custo do projeto está orçado em R$ 2,5 milhões. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/regional/der-anuncia-contratacao-de-projeto-para-asfalto-entre-caputira-e-raul-soares/

Audiência debate segurança em Timóteo

A Prefeitura de Timóteo sediou uma audiência pública promovida pelo Município para discutir os índices de segurança pública na cidade. O encontro, que teve como tema “A Segurança Pública é responsabilidade de todos! – Caminhos para a segurança pública”. Durante o evento, a delegada titular da Polícia Civil em Timóteo, Valdimara Teixeira, apresentou um panorama estatístico dos crimes contra o patrimônio e homicídios entre 2021 e setembro de 2025. Segundo ela, os roubos tentados chegaram a zero em 2025, enquanto antes de outubro foram registrados 14 homicídios. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/audiencia-debate-seguranca-publica-em-timoteo/

Música na escola tem lei em JF

A nova lei sobre músicas nas escolas de Juiz de Fora foi promulgada pela Câmara Municipal e passa a proibir a reprodução de letras com conteúdo sexual, vulgar, obsceno ou que façam apologia às drogas, ao crime ou à violência. A proposta é de autoria do vereador Sargento Mello Casal e tem como objetivo preservar o ambiente escolar como um espaço educativo e seguro. De acordo com o texto, a lei vale para todas as instituições de ensino do município — públicas e privadas — e as músicas tocadas ou apresentadas em aulas, eventos e atividades escolares devem ser adequadas à faixa etária dos alunos. (RCWTV – Juiz de Fora)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/lei-define-regras-para-musicas-nas-escolas-de-juiz-de-fora

Formiga terá limitadores de altura

A Prefeitura de Formiga, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito, irá instalar, até o dia 1º de dezembro, dois pórticos limitadores de altura destinados a restringir o tráfego de veículos de grande porte no entorno da Igreja Matriz de São Vicente Férrer, um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais do município. Os equipamentos, com altura máxima permitida de 3,2 metros, serão instalados na Praça Olegário Maciel, e na Praça São Vicente Férrer. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/prefeitura-instalara-limitadores-de-altura-no-entorno-da-matriz-de-sao-vicente-ferrer

Uberaba amplia monitoramento

A Prefeitura de Uberaba planeja a instalação de câmeras 360º em todos os cemitérios municipais e em áreas críticas de descarte irregular de lixo. O projeto, em fase de elaboração, será conduzido pela Secretaria de Serviços Urbanos e Obras (Sesurb), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), e tem como objetivo ampliar o monitoramento, prevenir atos de vandalismo e reforçar a fiscalização ambiental. De acordo com a superintendente Thaisa Meneghello, os cemitérios receberão câmeras de alta resolução, capazes de registrar movimentações internas e externas, inclusive em áreas próximas aos muros, onde há registros de invasões durante a noite. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/uberaba-pode-ter-monitoramento-por-cameras-360-em-cemiterios-e-ecopontos-1.560787