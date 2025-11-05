Companhia se destaca pela consistência dos resultados e pela excelência em gestão e governança

A Cemig foi eleita a melhor empresa do setor de energia na 1ª edição do ranking TOP30 – As Melhores Empresas do Brasil. O resultado foi anunciado na noite de 30 de outubro, em São Paulo, durante evento que reuniu executivos de destaque do mercado corporativo nacional. O presidente da companhia, Reynaldo Passanezi Filho, recebeu o prêmio em nome da empresa.

Também estiveram presentes no evento a vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Andrea Almeida, o vice-presidente de Geração e Transmissão, Marco Soligo, e a diretora de Comunicação e Marketing, Cristiana Kumaira.

O ranking foi elaborado pela Austin Rating, agência de classificação de risco com mais de 40 anos de atuação, que avaliou o desempenho das companhias com base nos três últimos balanços anuais (2022, 2023 e 2024). Entre os indicadores analisados estão receita líquida, lucro líquido, patrimônio, margem e retorno sobre o investimento, além do nível de endividamento.

Nos últimos três anos, a Cemig apresentou crescimento expressivo. O EBITDA aumentou de R$ 6,869 bilhões para R$ 11,254 bilhões — uma alta de 63,8% — enquanto o lucro líquido evoluiu de R$ 4,094 bilhões para R$ 7,119 bilhões, um avanço de 73,9%.

“O prêmio coroa todo o processo de transformação da Cemig, que completa sete anos em curso em 2025. Nossa meta foi reencontrar o caminho da sustentabilidade econômica e operacional, fortalecendo a governança, priorizando investimentos em ativos estratégicos e colocando a defesa do interesse dos mineiros no centro das decisões da companhia”, destacou Reynaldo Passanezi Filho.

Reconhecimento e solidez

Nos últimos dois anos, a Cemig alcançou um marco histórico ao obter grau de investimento AAA pelas agências Fitch Ratings e Moody’s Local Brasil — o mais alto nível de classificação da história da companhia e o segundo “Triple A” consecutivo.

O maior investimento da história da Cemig

Entre 2019 e 2029, a empresa destinará R$ 59 bilhões em investimentos em Minas Gerais, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões por ano. Desse total, R$ 36,9 bilhões serão aplicados na distribuição de energia, principal foco da operação, com ênfase na modernização da rede que atende mais de 9,5 milhões de clientes.

Até o primeiro semestre de 2025, já foram investidos R$ 23,5 bilhões, possibilitando a construção de mais de 140 novas subestações, ampliando a confiabilidade do sistema e criando capacidade para sustentar o crescimento econômico do estado.

“Em 2018, a Cemig representava apenas 5% dos investimentos do Plano de Desenvolvimento da Distribuição do Brasil. Em 2025, esse percentual saltou para 12%, refletindo melhorias diretas aos clientes, como menos interrupções e maior oferta de carga para atração de novas empresas para Minas”, ressaltou Passanezi.

Até 2027, a companhia pretende instalar 200 novas subestações, ampliando em 50% a oferta de energia. Atualmente, a Cemig conta com 415 unidades, número que chegará a 615 nos próximos dois anos.