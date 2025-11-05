Foto: Divulgação

Divinópolis terá Oncologia Pediátrica

A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas conseguiu a habilitação da Oncopediatria do Hospital do Câncer de Divinópolis na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Na prática, o Hospital do Câncer passa a receber recursos federais para o custeio do serviço, atualmente, feito pela Acom. A habilitação garante que crianças e adolescentes diagnosticados com câncer possam realizar o tratamento perto de casa. Anteriormente, os pacientes precisavam se deslocar para Belo Horizonte até 2021. (Portal Gerais – Divinópolis)

Além Paraíba terá carnaval de volta

O secretário municipal de Cultura e Lazer, Cassiano Teixeira, se reuniu com os representantes das escolas de samba de Além Paraíba para discutir os preparativos do Carnaval 2026, que promete marcar o retorno das agremiações à avenida com grande estrutura e organização. Durante o encontro, Cassiano entregou a cada representante um documento elaborado pela Secretaria, contendo os itens mínimos obrigatórios que deverão ser apresentados pelas escolas no desfile de 2026. (Agora Jornais)

Norte é fértil para o cacau

O Norte de Minas, região de clima seco, altas temperaturas e pouca chuva, tornou-se terra fértil para o cultivo do cacau. Pesquisas desenvolvidas na Universidade Estadual de Minas Gerais (Unimontes), com apoio do Governo de Minas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), indicam a consolidação de um polo produtor que pode se estender para além do semiárido, incluindo as regiões de cerrado.??Estima-se 480 hectares ocupados com plantações de cacau em Minas, a expectativa é que em 2026 essa área chegue a três mil hectares plantados. (Novo Jornal de Notícias).

Lafaiete no ranking das mais seguras

Conselheiro Lafaiete voltou a se destacar no cenário estadual ao ser reconhecida entre as três cidades mais seguras de Minas Gerais, segundo o Anuário 2025 Cidades Mais Seguras do Brasil. O levantamento, que considera apenas municípios com mais de 100 mil habitantes, aponta que Lafaiete registrou 8,7 homicídios por 100 mil habitantes, consolidando um avanço expressivo em relação ao ranking anterior. A cidade saltou da 14ª para a 3ª colocação entre os municípios mineiros mais populosos. (Correio da Cidade)

Gás natural mais barato em Minas

Os consumidores mineiros pagam menos pelo gás natural, após nova redução anunciada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig). No setor industrial, a tarifa terá redução de 5,13%. Para cogeração, a queda será de 5,44%, enquanto os segmentos de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL) terão diminuição média de 6,57%. Já o Gás Natural Veicular (GNV), usado em postos de combustíveis, ficará 4,38% mais barato. (Por Dentro de Minas)

30 mil pessoas na Flitabira

Com números expressivos, presenças marcantes, debates inesquecíveis e fluxo surpreendente de autores locais, a quinta edição do Flitabira transcorreu com homenagens, tendo como estrela principal a Dona Rosinha, líder do Quilombo Morro Santo Antônio, que estreou na literatura, aos 66 anos, com o livro “Memórias do Meu Quilombo”. O evento aconteceu entre os dias 29 de outubro, e 2 de novembro e passaram pelos diversos espaços do Festival cerca de 30 mil pessoas, espalhando arte e literatura com atividades gratuitas. (Itabira Notícias)

Itauense vence reality mecânico

Gerciandro Borges, de Jataí (GO), e Paulo Ricardo, de Itaú de Minas (MG), conhecido como Laranjinha, conquistaram o título de melhores mecânicos agrícolas do Brasil na terceira temporada do Master Mechanic, reality show da Massey Ferguson. Eles disputaram provas práticas que exigiram conhecimento técnico avançado, agilidade e capacidade de diagnóstico em situações reais de campo. Natural de Itaú de Minas (MG), o mecânico Paulo Ricardo Mariano, 35 anos, conhecido entre colegas de trabalho e amigos como Laranjinha, é casado e pai de três filhos. (Jornal da Região)

