Dívida deixa saúde de Ipatinga em crise

A Fundação São Francisco Xavier, mantenedora do Hospital Márcio Cunha (HMC), confirmou em nota oficial a existência de uma dívida superior a R$ 55 milhões por parte da Prefeitura de Ipatinga, referente a repasses de recursos federais e estaduais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).Segundo a instituição, o débito se instalou ainda no primeiro trimestre de 2025 e vem se agravando com o passar dos meses, comprometendo diretamente o funcionamento e a sustentabilidade dos serviços oferecidos à população. (Jornal Classivale)

Arcos terá unidade da Federal

Na próxima segunda-feira, 10 de novembro, às 15h, será inaugurada a Unidade Avançada da Justiça Federal (UAA) em Arcos. A solenidade será na Casa de Cultura. A partir da instalação, moradores de Arcos e região não terão que ir a Divinópolis para tratar de assuntos relacionados à Justiça Federal. A Unidade também abrange as Comarcas de Pains, Formiga, Córrego Fundo, Pimenta, Iguatama, Bambuí, Tapiraí, Medeiros, Lagoa da Prata, Japaraíba. Os serviços poderão ser acessados em Arcos. (Correio do Centro Oeste)

Manhuaçu recebe Projeto Travessia

A Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu recebeu, no dia 30, o Projeto Travessia, iniciativa desenvolvida pela Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Bipartite do SUS em Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O encontro foi realizado durante a 77ª Reunião Conjunta da CIB das microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu, com a presença de gestores municipais, técnicos das regionais e representantes da equipe da CIB-SUS/MG. Criado em 2024 pela SES-MG, o Projeto CIB Travessia tem como objetivo aproximar e fortalecer as relações entre as instâncias deliberativas da saúde pública estadual e os representantes dos municípios. (Diário de Caratinga)

Uberlândia regula escapamentos

O barulho excessivo de motos e carros entrou de vez no radar do Legislativo. A Câmara de Uberlândia aprovou o projeto de lei que veda a comercialização e o uso de escapamentos fora dos limites definidos por normas oficiais e já foi aprovado em plenário. Durante a votação, um dos autores destacou que a proposta não é contra os motociclistas, mas contra a irregularidade. “Ninguém quer punir quem anda certo. O objetivo é proteger o sossego da população e dar respaldo às oficinas que trabalham dentro da lei”, afirmou o vereador, autor do substitutivo que endureceu as regras. (O Regionalzão – Uberlândia)

JF Sabor 2025 anuncia vencedores

O JF Sabor 2025 anunciou seus grandes vencedores em uma cerimônia realizada na noite de terça-feira, 4, no Trade Hotel, em Juiz de Fora. O festival gastronômico, que teve como tema central os queijos mineiros, premiou nove estabelecimentos entre os 46 participantes. Ao todo, foram apresentadas 51 receitas exclusivas, avaliadas por um júri técnico composto por 25 especialistas e pela votação do público. O prêmio de Prato Principal foi para o Ateliê das Massas, com o "Princeso de Minas". (RCWTV – Juiz de Fora)

Divinópolis na Copa BurgerCrew

A hamburgueria Novo Sabor, de Divinópolis, está entre as 16 classificadas para a segunda etapa da Copa BurgerCrew 2025, um dos maiores campeonatos nacionais de hambúrguer artesanal. O evento, que reúne estabelecimentos de destaque de todo o Brasil, acontecerá em São Paulo, com a grande final marcada para o dia 29 de novembro, na Cervejaria Tarantino. Nesta edição, a competição atingiu um marco histórico: mais de 200 inscrições vindas de sete estados brasileiros, consolidando a BurgerCrew como uma das maiores vitrines gastronômicas do país para o segmento. (Portal G37)

