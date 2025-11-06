Fotos: Divulgação FIEMG_Play P

Etapa Regional Minas Gerais reúne mais de 800 participantes e garante vaga para o torneio nacional em São Paulo

O Festival SESI de Robótica – Regional Minas Gerais 2025/2026 chegou ao fim neste sábado, 1º de novembro, no BH Shopping, em Belo Horizonte, após dois dias intensos de competições, descobertas e muita troca de conhecimento. Com entrada gratuita e um público estimado em 5 mil pessoas, o evento reuniu estudantes, educadores e famílias em uma grande celebração que uniu ciência, tecnologia e imaginação.

O destaque ficou por conta das equipes campeãs das modalidades FLL, FTC e STEM Racing, que garantiram vaga para representar Minas Gerais na etapa nacional, a ser realizada de 4 a 8 de março de 2026, em São Paulo. Já a modalidade FRC ocorreu em formato amistoso, com a participação de delegações de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro — em apresentações marcadas pelo alto nível técnico e pelo espírito de cooperação entre os participantes.

Durante a cerimônia de encerramento, o clima foi de celebração e emoção. Jovens de diferentes escolas vibraram a cada anúncio e mostraram que a robótica vai muito além da competição — é também um caminho de aprendizado, criatividade e trabalho em equipe.

“É uma sensação muito boa e gratificante. Essa foi a minha última temporada e fico feliz por encerrar esse ciclo com tanto aprendizado. Foram três anos incríveis participando do torneio e foi, sem dúvidas, uma das melhores escolhas da minha vida. É uma experiência única, que vou levar comigo para sempre.”

— Beatriz Souza, 14 anos, integrante da equipe Lego Bross, da Escola SESI São Gonçalo do Sapucaí

Vencedores da etapa regional

STEM Racing

1º Lugar – Escuderia Turbon | Escola SESI Itaúna

2º Lugar – Escuderia Black Cygnus | Escola SESI São João Nepomuceno

3º Lugar – Escuderia Carnelian | Escola SESI Governador Valadares

FTC

1º Lugar – Starbots | Escola SESI Betim

2º Lugar – Amigos Droids | Equipe Robótica Dhel

FLL

1º Lugar – Lego Bros | Escola SESI São Gonçalo do Sapucaí

2º Lugar – Uai Sô | Escola SESI Itaúna

3º Lugar – Delta | Escola SESI São João Nepomuceno

Torneio Geral – FLL Champions Award

1º Lugar – Teotech

2º Lugar – Athena

3º Lugar – Gigalego

O evento marcou a abertura da temporada FIRST AGE – Inspired by Archaeology, que desafiou os competidores a mergulhar no passado em busca de ideias para construir o futuro. Ao longo dos dois dias, as equipes apresentaram soluções criativas, robôs engenhosos e projetos inspirados em descobertas arqueológicas, conectando ciência e imaginação.

Para Mariana Rodrigues Alves de Souza, coordenadora de Inovação e Tecnologia Educacional do SESI-MG, o torneio é muito mais do que uma competição:

“A robótica educacional amplia horizontes, desenvolve o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que aproxima crianças e jovens do universo STEAM de forma prática e envolvente. Promove inclusão, ao garantir que meninas e meninos de diferentes contextos tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. O Torneio de Robótica é a culminância desse processo — um momento em que todo o conhecimento adquirido se transforma em projetos inovadores, cooperação e celebração. Este ano, reunimos mais de 600 competidores de escolas SESI, públicas e ONGs, reforçando que a robótica é realmente para todos. Mais do que uma disputa, o torneio simboliza o poder da educação em inspirar, incluir e transformar vidas.”

O superintendente regional do SESI-MG, Christiano Leal, destacou que o torneio vai muito além da tecnologia em si:

“O torneio de robótica não trata a robótica pela robótica. Ele sempre tem um tema associado à educação. O objetivo é trazer novas tecnologias que dialoguem com o processo educacional.”

Segundo Leal, o SESI-MG — a maior rede privada de educação básica de Minas Gerais — tem investido fortemente na robótica educacional como ferramenta para o desenvolvimento de competências essenciais para o futuro:

“Trabalhamos a robótica justamente para desenvolver skills nos nossos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho. Queremos que sejam capazes de pensar de forma lógica, lidar com mudanças de cenário, planejar, trabalhar em equipe e resolver problemas de maneira criativa — habilidades constantemente exercitadas nas competições.”

Neste ano, o tema do torneio — a arqueologia — ampliou as possibilidades de aprendizado interdisciplinar.

“Com alunos de 10 a 16 anos, conseguimos trabalhar conteúdos ligados à geografia, à história e a outras áreas educacionais, conectando o conhecimento escolar às competências que serão exigidas no mercado de trabalho.”, completou Leal.

Com mais de 800 participantes, entre competidores, técnicos e juízes, o Festival consolidou-se como o maior encontro de robótica educacional de Minas Gerais. Foram 89 equipes distribuídas nas quatro modalidades: FLL (70 times), FTC (6 times), FRC (5 times) e STEM Racing (8 times), representando escolas SESI, públicas, privadas e independentes.

