Etapa Regional Minas Gerais reúne mais de 800 participantes e garante vaga para o torneio nacional em São Paulo

O Festival SESI de Robótica – Regional Minas Gerais 2025/2026 chegou ao fim neste sábado, 1º de novembro, no BH Shopping, em Belo Horizonte, após dois dias intensos de competições, descobertas e muita troca de conhecimento. Com entrada gratuita e um público estimado em 5 mil pessoas, o evento reuniu estudantes, educadores e famílias em uma grande celebração que uniu ciência, tecnologia e imaginação.

O destaque ficou por conta das equipes campeãs das modalidades FLL, FTC e STEM Racing, que garantiram vaga para representar Minas Gerais na etapa nacional, a ser realizada de 4 a 8 de março de 2026, em São Paulo. Já a modalidade FRC ocorreu em formato amistoso, com a participação de delegações de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro — em apresentações marcadas pelo alto nível técnico e pelo espírito de cooperação entre os participantes.

Durante a cerimônia de encerramento, o clima foi de celebração e emoção. Jovens de diferentes escolas vibraram a cada anúncio e mostraram que a robótica vai muito além da competição — é também um caminho de aprendizado, criatividade e trabalho em equipe.

“É uma sensação muito boa e gratificante. Essa foi a minha última temporada e fico feliz por encerrar esse ciclo com tanto aprendizado. Foram três anos incríveis participando do torneio e foi, sem dúvidas, uma das melhores escolhas da minha vida. É uma experiência única, que vou levar comigo para sempre.”
Beatriz Souza, 14 anos, integrante da equipe Lego Bross, da Escola SESI São Gonçalo do Sapucaí

Vencedores da etapa regional

STEM Racing
1º Lugar – Escuderia Turbon | Escola SESI Itaúna
2º Lugar – Escuderia Black Cygnus | Escola SESI São João Nepomuceno
3º Lugar – Escuderia Carnelian | Escola SESI Governador Valadares

FTC
1º Lugar – Starbots | Escola SESI Betim
2º Lugar – Amigos Droids | Equipe Robótica Dhel

FLL
1º Lugar – Lego Bros | Escola SESI São Gonçalo do Sapucaí
2º Lugar – Uai Sô | Escola SESI Itaúna
3º Lugar – Delta | Escola SESI São João Nepomuceno

Torneio Geral – FLL Champions Award
1º Lugar – Teotech
2º Lugar – Athena
3º Lugar – Gigalego

O evento marcou a abertura da temporada FIRST AGE – Inspired by Archaeology, que desafiou os competidores a mergulhar no passado em busca de ideias para construir o futuro. Ao longo dos dois dias, as equipes apresentaram soluções criativas, robôs engenhosos e projetos inspirados em descobertas arqueológicas, conectando ciência e imaginação.

Para Mariana Rodrigues Alves de Souza, coordenadora de Inovação e Tecnologia Educacional do SESI-MG, o torneio é muito mais do que uma competição:

“A robótica educacional amplia horizontes, desenvolve o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que aproxima crianças e jovens do universo STEAM de forma prática e envolvente. Promove inclusão, ao garantir que meninas e meninos de diferentes contextos tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. O Torneio de Robótica é a culminância desse processo — um momento em que todo o conhecimento adquirido se transforma em projetos inovadores, cooperação e celebração. Este ano, reunimos mais de 600 competidores de escolas SESI, públicas e ONGs, reforçando que a robótica é realmente para todos. Mais do que uma disputa, o torneio simboliza o poder da educação em inspirar, incluir e transformar vidas.”

O superintendente regional do SESI-MG, Christiano Leal, destacou que o torneio vai muito além da tecnologia em si:

“O torneio de robótica não trata a robótica pela robótica. Ele sempre tem um tema associado à educação. O objetivo é trazer novas tecnologias que dialoguem com o processo educacional.”

Segundo Leal, o SESI-MG — a maior rede privada de educação básica de Minas Gerais — tem investido fortemente na robótica educacional como ferramenta para o desenvolvimento de competências essenciais para o futuro:

“Trabalhamos a robótica justamente para desenvolver skills nos nossos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho. Queremos que sejam capazes de pensar de forma lógica, lidar com mudanças de cenário, planejar, trabalhar em equipe e resolver problemas de maneira criativa — habilidades constantemente exercitadas nas competições.”

Neste ano, o tema do torneio — a arqueologia — ampliou as possibilidades de aprendizado interdisciplinar.

“Com alunos de 10 a 16 anos, conseguimos trabalhar conteúdos ligados à geografia, à história e a outras áreas educacionais, conectando o conhecimento escolar às competências que serão exigidas no mercado de trabalho.”, completou Leal.

Com mais de 800 participantes, entre competidores, técnicos e juízes, o Festival consolidou-se como o maior encontro de robótica educacional de Minas Gerais. Foram 89 equipes distribuídas nas quatro modalidades: FLL (70 times), FTC (6 times), FRC (5 times) e STEM Racing (8 times), representando escolas SESI, públicas, privadas e independentes.

