A Semana Internacional do Café (SIC) teve sua abertura oficial realizada na manhã desta quarta-feira (5/11), no Expominas, em Belo Horizonte. Em sua 13ª edição, o evento reúne autoridades, lideranças do setor, produtores, empresários, torrefadores, baristas, compradores nacionais e internacionais, além de pesquisadores e profissionais de toda a cadeia do café.

Consolidada como o maior encontro de café do Brasil e um dos mais estratégicos do mundo, a SIC tem como tema deste ano “Café em Transformação – Inovação, Sustentabilidade e Oferta do Mercado Global”, reforçando o papel do país como maior produtor mundial e sua relevância na cafeicultura internacional.

“É uma honra abrir mais uma edição desta feira que eleva Minas e o Brasil no cenário mundial do café. Este ano reunimos mais de 250 expositores, 26 mil visitantes esperados, mais de 120 horas de conteúdo e uma movimentação estimada em mais de R$ 200 milhões em negócios. Minas Gerais alcançou um marco histórico: pela primeira vez, a agropecuária ultrapassou a mineração em exportações — e o café foi o grande protagonista. Seguiremos trabalhando unidos, apoiando jovens, mulheres e produtores para fortalecer a cadeia, gerar renda no campo e garantir o futuro da nossa cafeicultura”, destacou Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar, durante a cerimônia de abertura.

O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Valmir da Silva Rodrigues, ressaltou o protagonismo da instituição, que, ao lado do Sistema Faemg Senar e do Governo de Minas, é uma das realizadoras da SIC.

“O Sebrae tem orgulho de ser parceiro dessa jornada, apoiando pequenas propriedades, promovendo indicações geográficas, estimulando a inovação e mostrando para o mundo a excelência do café mineiro. Cada pequeno produtor é um agente de transformação e, trabalhando em rede, seguimos abrindo portas, fortalecendo territórios e levando o café de Minas ainda mais longe.”

A programação, que segue até o dia 7 de novembro, foi estruturada para promover negócios, difundir conhecimento técnico e debater o futuro da produção e do consumo de café. Entre as atividades, estão painéis estratégicos, simpósios, salas de cupping, rodadas de negócios, premiações e competições oficiais, além de uma área de exposição ampliada, que reúne empresas de tecnologia, insumos, serviços e marcas do setor.

Durante a cerimônia de abertura, representantes das principais entidades do agro destacaram a relevância do encontro para o setor cafeeiro e para a economia mineira e nacional. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, evidenciou a força do café mineiro no cenário global:

“Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, e 99% dos nossos produtores atuam em conformidade ambiental — um orgulho para o Estado. O café foi determinante para que o agro superasse a mineração nas exportações mineiras pela primeira vez. Seguiremos apoiando quem produz, incentivando a inovação e fortalecendo políticas públicas para uma cadeia cada vez mais sustentável e competitiva.”

A Semana Internacional do Café segue como vitrine global da cafeicultura, um espaço de conexão entre produtores e mercados e referência na disseminação de tendências, tecnologias e práticas que fortalecem a competitividade do café brasileiro no mundo.

O cofundador da Espresso&Co, Caio Alonso, também ressaltou a importância do evento para a economia nacional:

“Este ano fazemos história com a maior edição já realizada — cerca de 50% maior que no ano passado —, mais de 240 expositores, 25 mil m² e uma agenda intensa com mais de 25 eventos simultâneos, rodadas internacionais, prêmios e lançamentos. O crescimento da SIC reflete a força e a capacidade de transformação da cadeia do café no Brasil.”

A edição 2025 da Semana Internacional do Café é uma realização do Sistema Faemg Senar, Sebrae Minas, Governo de Minas Gerais e Espresso&Co, reforçando uma articulação sólida entre instituições que impulsionam o agro mineiro e nacional. O evento conta com apoio institucional do Sistema Ocemg e tem como patrocinadores oficiais a Codemge, Sicoob e o Senac, integrado ao Sistema Fecomércio. A feira reúne ainda o suporte de outras entidades do setor cafeeiro e empresas parceiras que acreditam no potencial da cadeia produtiva.

Escrito por Nathália Ferreira — Belo Horizonte