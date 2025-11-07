Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG

Cervejaria pode triplicar de tamanho

Inaugurada nesta quinta-feira, a fábrica da Heineken de Passos representou investimentos de R$ 2,5 bilhões e tem capacidade de produção de 5 milhões de hectolitros por ano. A unidade amplia em 10% a capacidade instalada do grupo no Brasil. Mas essa fábrica foi projetada para poder triplicar de tamanho. E, quando isso acontecer, será a maior do grupo holandês no mundo. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/fabrica-de-passos-da-heineken-pode-triplicar-de-tamanho-e-se-tornar-a-maior-do-mundo

Ponte da BR-439 está no limite

A principal ponte de Nanuque, no Vale do Mucuri, está no limite. Construída há cerca de 60 anos, a Ponte Magalhães Pinto, que liga as duas margens do rio Mucuri e integra o traçado da BR-439, vem apresentando sinais de desgaste e instabilidade. A situação preocupa moradores e especialistas, que alertam para o risco de interdição caso não sejam adotadas medidas urgentes de contenção e fiscalização do tráfego de veículos pesados. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/nanuque-estrutura-treme-e-balanca-com-tanto-peso

Centro-Oeste ganha vaga no Congresso

O Centro Oeste de Minas Gerais ganhou mais um representante na Câmara Federal. O empresário Fabiano Cazeca, conhecido em Santo Antônio do Monte como diretor da Rádio Montense e da rede de lojas Casa Rios, era o quarto suplente de deputado. Ele ficou na suplência do PRD, partido que se originou da fusão do Patriota ao PTB, formando o Partido Renovação Democrática. A posse de Cazeca foi devida ao pedido de licença do titular da chapa, Pedro Aihara. Na linha sucessória havia Felipe Saliba, Bruno Santos e o vereador de Belo Horizonte Irlan Melo, todos se declinaram do cargo. (Gazeta Montense)

https://gmontense.com.br

MinasMov atraiu mil visitantes

Durante dois dias, Contagem, na Grande BH, se tornou o centro das atenções do setor moveleiro mineiro. A primeira edição da MinasMov, realizada no Senai Cedetem (29 e 30 de outubro), marcou um passo importante para a indústria da madeira e do mobiliário em Minas Gerais. O evento recebeu cerca de 1 mil visitantes, reuniu 20 empresas expositoras e mais de 30 marcas, além de registrar cerca de R$ 600 mil em vendas e prospecções. A mostra foi promovida pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira de Minas Gerais (Sindimov-MG), em parceria com Fiemg, Sebrae, IEL, Senai, Una e prefeituras regionais. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/casa-e-design/edicao-de-estreia-de-mostra-consolida-polo-moveleiro-mineiro/

Monte Verde mantém ascensão como polo

Nos preparativos para o Pedal nas Montanhas, evento de mountain bike que ocorrerá no dia 16 de novembro, o distrito de Camanducaia mantém a sua ascensão como polo esportivo e vem recebendo um número crescente de ciclistas. A atração terá duas provas com caráter de competição, em percursos de 40km (Sport) e 60km (Pro), além de uma de turismo, de 35km, a expectativa dos organizadores é a de contar com centenas de participantes de diversas regiões diferentes. É realizada pela Move (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em parceria com a Prefeitura de Camanducaia. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/monte-verde-mg-mantem-ascensao-como-polo-esportivo-e-se-prepara-para-receber-o-pedal-nas-montanhas/

Caeté terá feirão de empregos

A Prefeitura de Caeté prepara, para o dia 15 de novembro, o primeiro feirão de empregos da cidade. A iniciativa visa aproximar as empresas das pessoas que estão em busca de recolocação no mercado e/ou conseguir o primeiro emprego. Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Júlio Batista, será uma boa oportunidade de trazer para a cidade empresas que têm vagas em aberto. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-promove-feirao-de-empregos/

Curso de nutrição busca voluntários

Uma equipe do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição da Universidade Federal de Viçosa (UFV) está recrutando vegetarianos, veganos e flexitarianos — aqueles que adotam alimentação predominantemente vegetariana, mas consomem carne e outros produtos de origem animal de forma ocasional ou moderada — para participar de uma análise sensorial de hambúrgueres vegetais. A atividade integra uma pesquisa de doutorado intitulada “Desenvolvimento de hambúrguer vegetal à base de sorgo e isolado proteico de feijão caupi”. (Folha da Mata – Viçosa)

http://folhadamata.web15f105.uni5.net/pesquisa-de-nutricao-da-ufv-busca-voluntarios-para-analise-sensorial-de-hamburgueres-vegetais