FAEMG SENAR | Divulgação

A 9ª edição do Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + Forte, promovida pelo Sistema Faemg Senar, marcou um novo capítulo na história da cafeicultura mineira. Realizado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, o evento registrou recorde histórico de participação, com mais de 2.500 amostras inscritas — um salto expressivo em relação às 162 da primeira edição, em 2017.

Mais de 900 produtores, além de 180 técnicos de campo e supervisores, participaram da solenidade que evidencia os resultados conquistados por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Para o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, o Cupping reflete o compromisso do Sistema Faemg Senar com a qualificação e valorização do produtor rural.

“O Cupping mostra que o conhecimento técnico e a dedicação no campo andam lado a lado, produzindo resultados transformadores no agronegócio mineiro.”

Entre os premiados, o produtor Fabiano Henrique Diniz se destacou em três categorias: 2º lugar geral, Café Produzido por Jovens e Arábica/Cereja Descascado. Para ele, a conquista vai além do reconhecimento individual — simboliza a força coletiva da cafeicultura mineira.

“Foi um ano muito atípico para nós, produtores, mas ter nosso trabalho e produto reconhecido em um evento como esse, independentemente da colocação, mostra que superamos as barreiras e avançamos na cafeicultura.”

Além das premiações, os cafeicultores receberam laudos técnicos detalhados das amostras, fundamentais para o aprimoramento da produção e a valorização comercial dos cafés.

Na categoria geral, o grande campeão estadual foi José Etelvino de Oliveira, de Andradas (Região Vulcânica), com 89,21 pontos. Em segundo lugar ficou Fabiano Henrique Diniz, de Manhuaçu (Matas de Minas), com 88,58 pontos, seguido por Marcelo Lopes Maciel, de Baependi (Mantiqueira de Minas), com 88,29 pontos.

A edição também reconheceu categorias especiais, como Café Produzido por Mulheres e Manejo Produtivo Regenerativo, além do Escritório Regional de Viçosa, premiado por reunir o maior número de produtores vencedores. A técnica Karolaine de Cássia Roteli recebeu o título de Técnica Destaque, enquanto o supervisor Daniel Rodrigo do Prado foi eleito Supervisor Destaque.

Desde 2017, o Cupping valoriza o trabalho dos produtores atendidos pela ATeG, revelando talentos e incentivando boas práticas que elevam a qualidade do café mineiro. Para o gerente interino de Assistência Técnica e Gerencial, Wender Guedes, o evento se consolida a cada edição como uma das principais vitrines da cafeicultura.

“Mais do que premiar, o Cupping reconhece o esforço coletivo de quem transforma o campo com tradição, conhecimento e inovação, inspirando as futuras gerações do agro.”

Confira a lista completa dos premiados.