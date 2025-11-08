Foto: Freepik.com/Edição do Brasil

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Apostas: 30% dos mineiros atrasam o aluguel

Uma pesquisa inédita feita pela Loft, em parceria com a Offerwise, mostra que quase um terço dos mineiros que pagam aluguel (cerca de 28%) diz ter enfrentado ou conhecido alguém que enfrentou atraso no pagamento devido a apostas ou jogos de azar virtuais. O problema é ainda mais frequente entre as classes C e D, onde o percentual chega a 38%. Entre os entrevistados que jogam, quase um terço (32%) declara investir até R$ 50 por mês em apostas, enquanto 13% desembolsam até R$ 300 mensais. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Caxambu proíbe charretes

A cidade de Caxambu, no Circuito das Águas de Minas Gerais, deu um passo significativo na modernização de suas atividades turísticas ao sancionar uma lei municipal que proíbe o uso de charretes para passeios e transporte de cargas. A normativa, aprovada na última terça-feira (4), estabelece um prazo de adaptação até 4 de maio de 2026 para que a medida entre plenamente em vigor. A decisão reflete uma tendência observada em diversas cidades históricas e turísticas, que buscam equilibrar a tradição com questões de bem-estar animal, saneamento público e segurança urbana. (O Debate – Varginha)

Norte de Minas faz a Festa do Pequi

Reconhecida como o maior evento gastronômico do Norte de Minas, a 32ª Festa Nacional do Pequi, que começou na sexta-feira e segue até domingo, 9, com mais de 34 horas de programação artística. Serão 105 artistas envolvidos em 22 shows nos palcos principais Flor de Pequi e Sabores do Gerais. A Festa terá ainda uma área dedicada à gastronomia com comidas e bebidas típicas de 40 empreendedores locais. O artesanato também tem espaço com 30 empreendedores criativos participantes no espaço Pequizaria. Um dos destaques é o concurso “Melhor Roedor de Pequi do Mundo”, que chega à sua 3ª edição. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros).

Festa do Natal começa em Poços

A noite dea sexta-feira, 7 de novembro, foi marcada por emoção e brilho com o acendimento oficial das luzes do Natal Poços de Luz 2025, realizado no Parque José Affonso Junqueira. O evento abriu oficialmente a temporada natalina na cidade, reunindo um grande público entre moradores e turistas que lotaram o centro para acompanhar o espetáculo. A programação começou com o show “Os Artêros de Luz – Rasgacêro”, uma performance que uniu teatro, arte e tecnologia em uma narrativa poética sobre luz e encantamento. Logo depois, a Banda Musical da Polícia Militar, sob regência do Tenente Wellington, apresentou um concerto especial. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Betim se tornará maior polo automovio

O Polo Automotivo da Stellantis, localizado em Betim, está prestes a fechar o ano como o maior centro de produção do grupo no mundo. Essa expectativa foi expressa pelo CEO da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola. Ele destacou que a planta de Betim teve um aumento de 16% na produção em unidades durante o primeiro semestre de 2025, totalizando 248,9 mil veículos. Esse desempenho representa mais de 60% da produção nacional da Stellantis, que alcançou um total de 403,7 mil unidades no mesmo período. (Portal Carlos Souto)

Sete Lagoas ganha residencial sênior

Sete Lagoas está prestes a viver um marco na forma como acolhe sua população mais experiente. Com inauguração prevista para maio de 2026, o Serrana Living será o primeiro residencial sênior de excelência, projetado especialmente para pessoas com mais de 60 anos, que valorizam autonomia, convívio, cuidado e segurança. Idealizado por Arísio França Jr., o projeto nasceu a partir de vivências familiares com o envelhecimento. O objetivo é oferecer um espaço que respeita as necessidades individuais, estimula a convivência e promove qualidade de vida. (Sete Dias)

