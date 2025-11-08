FAEMG SENAR | Divulgação

Cerimônia marca o início do quadriênio 2026–2029 e celebra avanços dos últimos anos

Foi empossada, nesta quarta-feira (5/11), em Belo Horizonte, a nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), eleita para o quadriênio 2026–2029. O atual presidente, Antônio de Salvo, foi reconduzido ao cargo.

A nova gestão dá continuidade ao trabalho iniciado em 2021, com a chapa Inova Faemg, agora consolidada sob o nome Nova Faemg, simbolizando a maturidade institucional e a confiança conquistada junto ao setor.

“Concluímos um ciclo com o dever cumprido e a convicção de que estamos no caminho certo. Assumo este novo mandato com entusiasmo e o mesmo compromisso, responsabilidade e paixão pela pecuária e pela agropecuária mineira e brasileira que sempre me guiaram”, destacou Antônio de Salvo em seu discurso de posse.

O evento reuniu autoridades, lideranças do agro e representantes dos Sindicatos dos Produtores Rurais de todas as regiões do Estado. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, ressaltou a importância da união do setor:

“Vivemos um momento decisivo para o agro brasileiro. É hora de fortalecer a representatividade, com diálogo e coragem para tomar decisões que assegurem o desenvolvimento e a dignidade de quem produz”.

Também participaram o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o deputado federal Pedro Lupion e o deputado estadual Gustavo Santana.

Em participação virtual, o governador Romeu Zema parabenizou a nova diretoria:

“Quero agradecer ao Sistema Faemg pela parceria e pelos resultados alcançados. Minas ainda tem muito a conquistar e, juntos, Governo e Sistema Faemg Senar, vamos continuar levando o nome do agro mineiro para o Brasil e para o mundo”, afirmou.

Votação expressiva

A eleição foi considerada histórica: 331 sindicatos rurais participaram da votação realizada em setembro, representando 95% das entidades aptas. A chapa única Nova Faemg recebeu 98% dos votos válidos.

“Isso mostra que o Sistema Faemg Senar está no caminho certo”, avaliou o presidente.

Avanços e conquistas

De Salvo apresentou um balanço dos avanços do último mandato (2021–2025), marcado pela interiorização das ações, pelo fortalecimento institucional e pelo diálogo com o poder público e o setor produtivo.

Entre as conquistas, destacou a dispensa do licenciamento ambiental para a pecuária extensiva em áreas de até mil hectares e a regulamentação da Política Estadual de Agricultura Irrigada Sustentável — medidas que reduziram a burocracia e trouxeram mais segurança jurídica ao produtor.

Movimentos emblemáticos, como o Minas Grita pelo Leite, e programas como Faemg Senar em Campo, Agro em Ação e Redescobrir, foram citados como marcos da gestão.

Desenvolvimento

Entre os destaques, De Salvo ressaltou o fortalecimento das Comissões Técnicas e do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), além da reestruturação do Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES), que atua com foco em inovação e soluções para o produtor rural.

Ele também lembrou o avanço das ações de formação profissional rural, promoção social, educação formal e saúde itinerante — esta última realizada em parceria com o Hospital de Amor, levando prevenção e bem-estar ao homem e à mulher do campo.

Reconhecimento e futuro

Durante a solenidade, o presidente prestou homenagens aos ex-presidentes da Faemg, com destaque para Roberto Simões, e agradeceu aos vice-presidentes executivos Renato Laguardia e Ebinho Bernardes, além do assessor Toninho de Pompéu.

Ao projetar os próximos quatro anos, De Salvo reafirmou o compromisso de elevar o patamar de representatividade política da agropecuária mineira e aprofundar o diálogo com a sociedade.

“Vivemos um novo momento. Temos o desafio de desmitificar o setor e mostrar que o agro é geração de riqueza, sustentabilidade e oportunidade. Minas é hoje o maior exportador do país em vários segmentos, e o agro já supera a mineração em participação nas exportações do Estado.”

Encerrando o discurso, o presidente reforçou o propósito que norteia sua gestão:

“Nosso compromisso é com o produtor rural mineiro. Vamos seguir trabalhando com responsabilidade e entusiasmo, para que o Sistema Faemg Senar continue sendo instrumento de desenvolvimento, conhecimento e dignidade para quem vive e produz em Minas Gerais. Viva a agropecuária mineira!”

Composição da Diretoria Faemg

Presidente:

Antônio de Salvo

Vice-presidentes:

André Nunes – Carlos Chagas

Arnaldo Bottrel – Varginha

Astério Itabayana – Januária

Constantino Neto – Abaeté – 2º vice-presidente de Finanças

Ebinho Bernardes – 1º vice-presidente secretário

Elder Maia dos Reis – Passos

Ernane Alves Ribeiro – Rubim

José Alfredo Quintão Furtado – Rio Pomba

José Éder – Pitangui

Frank Barroso – Sabinópolis

Olivier Campos – Lima Duarte

Osny Zago – Sacramento

Patrick Brauner – Bom Despacho – 2º vice-presidente secretário

Renata Guimarães Teixeira Borges – Lagoa Grande

Renato Laguardia – 1º vice-presidente de Finanças

Rodolfo Molinari da Costa – São Gotardo

Rodrigo Viana Lorentz – Teófilo Otoni

Thiago Soares Fonseca – Uberlândia

Vinícius José Rios Rodrigues – Uberaba

Suplentes da Diretoria:

José Eustáquio Vilaça de Oliveira – Carmo do Cajuru

Antônio Jerfesson – Jacinto

Cleides Queiroz de Melo Júnior – Patos de Minas

Edberto José Zanon Rezende – Governador Valadares

Alexandre Aguiar Rocha – Montes Claros

Marcos Antônio Salvador de Barros – Santa Rita do Sapucaí

Emeson Ramalho dos Santos – Padre Paraíso

Hemerson Bovi – Monte Carmelo

Luiz Eduardo Pereira de Castro – Três Corações

José Dirino Arruda – Martinho Campos

Júlio Maria Hybner Guimarães – Lajinha

Luiz Eduardo Brant de Carvalho Neto – Prata

Altomirando Viegas – Muriaé

José Eduardo Nunes de Souza – Alterosa

Márcio Eugênio Leite de Castro – Oliveira

Henrique Rezende Pacheco – Boa Esperança

Felipe Alves da Silva – São João de Manhuaçu

Ricardo Rodrigues de Almeida – Unaí

Rodrigo Nogueira Ferreira – Sete Lagoas

Wandir Monteiro Silveira – Arinos

Conselho Fiscal – Titulares:

Leodito Faria – Urucuia

Domingos Frederico – Juiz de Fora

Marion Gomes – Mar de Espanha

Conselho Fiscal – Suplentes:

Carlos Eugênio Lana – Conselheiro Lafaiete

Rosivane de Andrade – Passa Tempo

Antonio Teodoro Dutra – Manhuaçu

