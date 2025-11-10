O jovem cafeicultor Guilherme Abreu Vieira, de 17 anos, colocou Minas Gerais no topo da produção de cafés especiais do país. Com propriedade em Espera Feliz, na região do Caparaó, ele conquistou o primeiro lugar na categoria Arábica no Coffee of the Year (COY) 2025.

Um dos momentos mais aguardados da Semana Internacional do Café (SIC), a premiação do COY ocorreu nesta sexta-feira (7/11), durante o encerramento da feira em Belo Horizonte.

Criado em 2012, o Coffee of the Year reconhece os melhores produtores de café do Brasil e tem como objetivo incentivar a produção de alta qualidade, seguindo regulamentos nacionais e internacionais de boas práticas. A iniciativa fortalece a conquista de novos mercados, a consolidação dos atuais e agrega valor e sustentabilidade à cadeia produtiva.

“Esse reconhecimento no Coffee of the Year, com o café do Sítio Família Protázio, reforça o protagonismo de Minas Gerais na cafeicultura de qualidade. O Sistema Faemg Senar tem contribuído para essa evolução, levando inovação, gestão e sustentabilidade às propriedades rurais”, destacou Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do Sistema Faemg Senar.

A produtora Flávia Silva, de Santa Rita do Ituêto, também levou Minas ao pódio, conquistando o 5º lugar na categoria Canéfora.

O concurso contou ainda com vencedores dos estados do Espírito Santo, Rondônia e São Paulo. O processo avaliativo começa com o recebimento das amostras enviadas pelos produtores, que passam por análise técnica e avaliação popular.

Nesta edição, o COY registrou recorde histórico de 601 amostras inscritas. Durante a SIC, 180 amostras foram avaliadas pelos visitantes e 65 chegaram à final, consolidando o prêmio como uma das principais vitrines da cafeicultura brasileira.