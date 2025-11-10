FOTO: Divulgação/Nova 381

Mais postos da BR 381 com pedágios

A partir da zero hora do dia 17 de novembro, a Concessionária de Rodovia Nova 381 inicia a cobrança de pedágio nos pórticos instalados em Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares, completando o ciclo de ativação das praças eletrônicas no trecho sob sua administração, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres por meio da Deliberação nº 425, publicada no Diário Oficial da União. Com isso, passam a operar os três últimos pedágios eletrônicos previstos para a rodovia. (Diário do Rio Doce)

Rede rural de energia recebe melhorias

A Cemig finalizou, no último mês, importantes obras de melhoria na infraestrutura elétrica em regiões rurais do município de Caratinga, no Leste de Minas Gerais. As intervenções fazem parte do programa Minas Trifásico, iniciativa estratégica da companhia que visa ampliar a confiabilidade e a capacidade da rede elétrica no campo. Nos distritos de Dom Modesto, Cordeiro de Minas e no trecho entre os distritos de São Cândido e Vale Verde de Minas, em Ipaba, a rede monofásica foi substituída por rede trifásica, mais robusta e com uma capacidade maior de suportar novas cargas. (Diário de Manhuaçu)

Minas doa hospital para a União

O Governo de Minas Gerais confirmou oficialmente a doação do imóvel do Hospital Regional de Divinópolis à União, por meio da Universidade Federal de São João del-Rei. A decisão, anunciada na semana passada, tem o objetivo de garantir a conclusão e a inauguração da unidade de saúde, que atenderá cerca de 1,3 milhão de habitantes de 54 municípios da região Centro-Oeste mineira. O acordo foi firmado entre o governador Romeu Zema e o ministro da Educação, Camilo Santana, em reunião realizada no último dia 29 de outubro, em Brasília. (Portal G37)

Patos sobe no Plano Aeroviário Nacional

Patos de Minas deu mais um importante passo no fortalecimento de sua infraestrutura e conectividade regional. O município passou a integrar o Cenário Base do Plano Aeroviário Nacional (PAN), classificação do programa do Governo federal que reconhece aeroportos com elevado potencial estratégico para o país. A conquista é resultado de reunião realizada em Brasília, na Secretaria Nacional de Aviação Civil. Na ocasião, a vice-prefeita Sandra Gomes apresentou as potencialidades locais, em um trabalho de articulação que reforçou o protagonismo do município no cenário regional. (Folha Patense)

Câmara de Uberaba vai investigar viagens

O vereador Marcos Jammal vai apresentar o pedido de criação de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) com objetivo de apurar possíveis irregularidades nos gastos com viagens por parte da Prefeitura de Uberaba. São necessárias sete assinaturas de parlamentares para que a CEI seja criada. Ele garantiu que já possui oito assinaturas, uma a mais do queo necessário para garantir a abertura da CEI. O parlamentar, no entanto, optou por não revelar os nomes dos colegas que assinaram o documento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Araxá quer ampliar oferta na saúde

A Prefeitura de Araxá deu um passo importante na busca por aprimoramentos nos serviços de saúde. Representantes do município se reuniram com o secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacheretti, em Belo Horizonte, para discutir melhorias nos serviços de média e alta complexidade hospitalares e ambulatoriais. O encontro contou com a presença do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete de Souza, e do deputado estadual Bosco. O foco da comitiva foi a captação de novos investimentos visando o fortalecimento da saúde pública em Araxá. (Clarin.net)

Defesa Civil faz preventiva em Itaúna

A Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, realizou no sábado, 8, um monitoramento preventivo e contínuo nas áreas vulneráveis a inundações na cidade. O objetivo é acompanhar de perto o nível do rio São João após as recentes chuvas. As equipes executaram vistorias detalhadas em diversas regiões ribeirinhas, incluindo a avaliação da régua de medição próxima aos bairros Sion e Portal do Engenho. Até o momento da publicação, o nível do rio foi classificado como baixo e sem riscos iminentes de transbordamento. (Folha do Povo – Itaúna)

