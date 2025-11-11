FAEMG SENAR | Divulgação

Acordo prevê a cessão de 12 drones de pulverização que serão utilizados nos cursos do Senar Minas

O Sistema Faemg Senar firmou uma parceria com a empresa Agro Flight, do Grupo Porto Alegre, para ampliar o uso de drones de pulverização nos treinamentos realizados em todo o estado. A iniciativa integra as ações de modernização e inovação tecnológica promovidas pela instituição. A parceria foi oficializada na última sexta-feira (7/11), durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte.

“Essa inovação é essencial para o nosso setor e não ficará restrita à cafeicultura e à pecuária leiteira — diversos segmentos serão beneficiados. Vamos continuar levando tecnologia para dentro das fazendas, de forma integrada, para melhorar a vida de todos os mineiros e brasileiros”, destacou Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar.

O acordo prevê a cessão de 12 drones de pulverização, que serão utilizados nos cursos do Senar Minas. Segundo o superintendente Celso Furtado Júnior, a ação reforça o compromisso do Sistema em democratizar o acesso à tecnologia no campo.

“Este é um marco dentro da nossa agenda de modernização. Os drones cedidos serão usados tanto em treinamentos quanto em demonstrações práticas, permitindo que produtores e alunos tenham contato direto com essa tecnologia. Já discutimos novos projetos na área de inteligência artificial aplicada à agropecuária, com potencial para expandir ainda mais essa cooperação”, afirmou.

Impacto social

O CEO da Agro Flight, Pedro Miranda, destacou o impacto social e produtivo da iniciativa.

“Nosso objetivo é levar tecnologia ao campo, aumentar a produtividade e incentivar os jovens a permanecerem na atividade rural. A disponibilização dos drones permitirá a realização de mais de mil treinamentos ao longo do próximo ano, beneficiando tanto pequenos quanto grandes produtores. É uma forma de mostrar que inovação e tradição podem caminhar juntas”, ressaltou.

Segundo o gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social, Wander Magalhães, a demanda por capacitação tecnológica é crescente. O curso de drones já é o mais procurado do Senar Minas em 2025. Até o momento, foram realizados 941 eventos relacionados a operações básicas, mapeamento com interpretação agronômica e mapeamento geográfico.