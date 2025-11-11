Foto: Lucas Braga/Reprodução

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Ranking põe UFMG entre as melhores

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) conquistou o quarto lugar entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) 2025, divulgado na segunda-feira, 10. O levantamento avalia universidades públicas e privadas de todo o país com base em critérios de ensino, pesquisa, inovação, internacionalização e inserção no mercado de trabalho. Com 95,51 pontos em uma escala de 100, a UFMG subiu uma posição em relação ao ano anterior, quando ocupava o quinto lugar. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/educacao/ranking-mostra-ufmg-novamente-entre-as-melhores-universidades-do-brasil/

R$ 800 milhões em financiamentos no Triângulo

Em 2025, os investimentos dos empreendedores do Triângulo Mineiro deram um salto de quase 60%, como mostra balanço do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Entre janeiro e outubro deste ano, o BDMG liberou R$ 761 milhões em crédito para projetos de empresas de todos os portes e prefeituras da região, enquanto no mesmo período do ano passado foram R$ 478,2 milhões. Considerando somente os financiamentos ao setor do Agronegócio, a alta foi ainda maior, chegando a 90% neste mesmo intervalo. O dado reforça a vocação da região para este segmento. (Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/economia/triangulo-mineiro-empresarios-e-prefeituras-contrataram-quase-r-800-milhoes-em-financiamentos-no-bdmg-em-2025/

Cemig vende imóvel no Rio Mucuri

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), voltou a colocar à venda um imóvel localizado às margens do Rio Mucuri, no centro de Nanuque, no Vale do Mucuri. O terreno, que já havia sido ofertado anteriormente, teve o valor do lance inicial reduzido em quase R$ 250 mil: de R$ 1.610.000,00 para R$ 1.368.500,00. O imóvel possui área de 2.885,36 m² e, segundo informações do edital do leilão, enfrenta restrições ambientais por se situar em área de preservação permanente (Em Tempo - Nanuque).

https://jornalemtempo.com/cemig-coloca-a-venda-imovel-em-area-de-preservacao-as-margens-do-rio-mucuri-em-nanuque

Poços anuncia investimento

A Prefeitura de Poços de Caldas realiza nesta quarta-feira, 12, o anúncio oficial da instalação de uma nova empresa no Distrito Industrial. O investimento total será de R$ 25 milhões, com faturamento anual estimado em R$ 8,3 milhões, geração de mais de R$ 31 milhões em impostos e criação de 190 empregos diretos, fortalecendo o desenvolvimento econômico da cidade. O projeto prevê uma estrutura moderna, com edificações entre 20 mil m² e 25 mil m², em uma área de aproximadamente 44 mil m² localizada no Distrito Industrial. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/11/11/pocos-de-caldas-recebe-nova-industria-investimento-de-r-25-milhoes-sera-anunciado-nesta-quarta-feira/

Em Sete Lagoas, Semana de Empreendedorismo

Para estimular e fortalecer o empreendedor, o Sebrae apoia e realiza a Semana Global do Empreendedorismo (SGE), no qual o Sebrae é embaixador no Brasil. A edição de 2025 acontece de 17 a 23 de novembro, com o tema “Juntos Construímos”, que destaca o poder da comunidade e da colaboração na construção de novos negócios e ideias transformadoras. O Sebrae Minas promoverá centenas de atividades em todas as regiões do estado, como capacitações, palestras, oficinas, mentorias e conexão entre empreendedores. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/confira-a-programacao-de-sete-lagoas-e-regiao-para-a-semana-global-do-empreendedorismo-2025

Sudoeste Summit conecta lideranças

Muzambinho sedia, nesta terça-feira, 11, o principal encontro de inovação e empreendedorismo do Sudoeste de Minas: a 2ª edição do Sudoeste Summit. O evento reunirá empresas, startups, instituições de ensino, prefeituras e lideranças para fortalecer o ecossistema de inovação regional. A iniciativa é promovida pelo Sebrae Minas, em parceria com o Ecossistema Inova Sudoeste de Minas e o Grupo Líder Montanhas do Sudoeste. Entre os destaques da programação está o painel “Conexões e Casos Inspiradores que Movem o Ecossistema Regional Inova Sudoeste de Minas”. (Folha Regional – Muzambinho)

https://afolharegional.com.br/noticias/sudoeste-summit-2025-conecta-liderancas-e-celebra-a-forca-da-inovacao-em-muzambinho/