Empresa anuncia investimento em Poços

A Guaraniplast Indústria de Embalagens anunciou nesta quarta, 12, a sua instalação em Poços de Caldas. O investimento inicial será de R$ 25 milhões, com possibilidade de expansão para R$ 70 milhões, e previsão de faturamento anual estimado em R$ 8,3 milhões, gerando 190 empregos diretos. A nova unidade será construída no Distrito Industrial, em uma área de aproximadamente 44 mil metros quadrados, com edificações entre 20 mil e 25 mil metros quadrados. As obras têm início previsto para 2026, e o início da produção está programado para 2028. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/11/13/guaraniplast-anuncia-investimento-de-r-25-milhoes-e-190-empregos-em-pocos/

Sabará celebra a jabuticaba

Sabará já está em clima de festa para celebrar uma de suas maiores tradições. Entre os dias 20 e 23 de novembro de 2025, a cidade histórica recebe o 39º Festival da Jabuticaba de Sabará, um dos eventos mais aguardados de Minas Gerais. Serão quatro dias de muita música, gastronomia, arte e cultura. O evento, que homenageia o fruto símbolo da cidade — a jabuticaba, conhecida carinhosamente como o “ouro negro de Sabará” —, promete atrair milhares de visitantes de todas as partes do Brasil e até do exterior. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/52274/festival-da-jabuticaba-2025-em-sabara-veja-datas-programacao-e-tudo-sobre-a-festa-mais-doce-de-minas-gerais

Canastra na lista de destinos em alta

Em um ano que promete revitalizar o turismo nacional, a plataforma Booking.com revelou uma seleção exclusiva de oito destinos brasileiros que devem despontar como tendências em 2026. Baseado no crescimento das reservas feitas por viajantes brasileiros entre janeiro e agosto de 2025, o levantamento destaca localidades diversificadas, espalhadas por seis estados. Entre os eleitos, a Serra da Canastra, em Minas Gerais, ganha destaque especial por seu apelo ecoturístico único, posicionando-se como um dos mais promissores para amantes da natureza e da gastronomia regional. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/serra-da-canastra-na-lista-de-destinos-brasileiros-em-alta-para-2026

Mariana doa área para hospital

A Prefeitura de Mariana, em Minas Gerais, sancionou, na quinta-feira, 6, a Lei que autoriza a doação de um terreno de 3 mil metros quadrados à Universidade Federal de Ouro Preto e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, associada do Governo Federal. A área, localizada no bairro São Cristóvão, será destinada à construção do Hospital Universitário de Mariana. O investimento será superior a R$ 200 milhões, provenientes do Novo Acordo Rio Doce, e a obra deve gerar mais de 600 empregos diretos e indiretos. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/prefeitura-de-mariana-sanciona-doacao-de-terreno-para-construcao-de-hospital-universitario/

Varginha lidera exportações

Com o aumento do número de parceiros comerciais e o bom desempenho de produtos como café, ouro e veículos, Minas Gerais encerrou os dez primeiros meses de 2025 com US$ 37,3 bilhões em exportações, um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O estado foi responsável por 12,9% das exportações nacionais, consolidando-se como o terceiro maior exportador do Brasil. Entre os municípios, Varginha foi o principal exportador em outubro, com 8,2% das vendas externas de Minas, seguida por Guaxupé (7,2%), Nova Lima (5,3%), Paracatu (5,3%) e Araxá (4,9%). (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-lidera-exporta%C3%A7%C3%B5es-e-minas-mant%C3%A9m-maior-super%C3%A1vit-do-pa%C3%ADs

Ipaneminha comemora centenário

Música, fé, artesanato, comidas e bebidas típicas prometem marcar, em grande estilo, a celebração dos 100 anos do Congado do Ipaneminha, neste sábado (15 de novembro), na comunidade rural de Ipatinga. O evento, com programação prevista para iniciar às 11h, é uma realização da Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), em parceria com o Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário – Congado do Ipaneminha, com financiamento do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Ipatinga. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/ipatinga-celebra-100-anos-do-congado-do-ipaneminha-com-grande-festa-cultural-neste-sabado/