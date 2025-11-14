Foto: Ricardo Stuckert/PR/DU

Uberlândia terá 2,4 mil casas do “Minha Casa”

Em evento realizado na terça-feira, 11, a Prefeitura de Uberlândia anunciou a construção de 2.400 novas residências pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”. As obras têm início previsto para o primeiro semestre de 2026 e serão realizadas pela Pacaembu Construtora. As moradias serão construídas em uma área de 1,4 milhão de metros quadrados (m²). Os imóveis poderão ser financiados, junto à Caixa Econômica Federal, pelas famílias de Uberlândia aptas a receber o benefício e que estejam cadastradas junto ao município e ao Minha Casa Minha Vida. (Diário de Uberlândia)

Maratona estimula setor produtivo

O município de Teófilo Otoni registra 628 indústrias de micro e pequeno porte, distribuídas em cerca de 50 tipos de atividades. Diante deste cenário, o Sebrae Minas, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE Teófilo Otoni), desenvolve o programa Maratona da Indústria. O objetivo é potencializar o setor e ajudar os negócios a dobrarem a capacidade produtiva sem grandes investimentos. Em 2025, os empreendedores atendidos pelo programa participaram de diversas consultorias sobre operações, processos e gestão financeira. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Araxá é a mais segura de Minas

Dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) solidificam a posição de Araxá como referência em segurança no país. O município foi confirmado como a cidade mais segura de Minas Gerais e a 9ª mais segura do Brasil entre aqueles com mais de 100 mil habitantes, conforme o Atlas da Violência 2025. O estudo, que avaliou as taxas de homicídios estimadas por município, utilizou dados rigorosos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. Foram considerados registros de agressão, intervenções legais e mortes violentas intencionais. (Clarim.net – Araxá)

Novos radares na BR 040

Um novo sistema de radares de velocidade média foi implantado na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, os dois primeiros equipamentos estão em Nova Lima, nos quilômetros 545 e 551, sentido Juiz de Fora, em trecho com limite de 100 km/h. A tecnologia funciona em caráter educativo e antecipa a adoção da nova tecnologia no país, que passará por etapas de homologação do Inmetro e regulamentação federal antes da aplicação definitiva do modelo. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

MP denuncia prefeito de Jaguaraçu

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio de acórdão da 6ª Câmara Criminal, recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o prefeito de Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce, por ele ter omitido dados técnicos requisitados pelo MPMG durante apuração de ilegalidades em licitações de 2015 e 2016. A 4ª Promotoria de Justiça de Timóteo pediu documentos e informações para apurar suspeitas de ilegalidades nos pregões presenciais nº 002/2015 e nº 006/2016, que tinham como objetivo a compra de peças automotivas. (Jornal dos Vales)

99Food inicia operações em Minas

Os moradores de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Ibirité e Nova Lima passam a contar, a partir de quinta-feira, 13, com uma nova opção de delivery de comida. A 99Food, plataforma da 99, inicia oficialmente sua operação na Grande BH em fase de testes. A chegada do serviço faz parte do plano de investimentos de R$2 bilhões até junho de 2026, dos quais cerca de R$100 milhões serão destinados à região metropolitana de Belo Horizonte. A plataforma já conta com mais de 2.700 restaurantes cadastrados e 46 mil entregadores parceiros. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

Presidente da Câmara é presa

Ana Paula Torres Santos, presidente da Câmara Municipal de Maria da Fé, foi presa na tarde desta quarta-feira (12). Após a prisão, a parlamentar foi submetida a exame de corpo de delito e encaminhada ao presídio de Santa Rita do Sapucaí (MG). O mandado de prisão, emitido pela Comarca de Itajubá, integra as ações de um Processo Investigatório Criminal instaurado contra a vereadora, que tem como objetivo apurar a prática dos crimes de coação e de obstrução da administração da Justiça. (O Debate – Varginha)

