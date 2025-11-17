Foto: Allef Rundynelle/TV Candidés/Portal MPA









Gasoduto Centro-Oeste é inaugurado

O Gasoduto Centro-Oeste, que liga as cidades de Betim e Divinópolis, foi inaugurado nesta segunda-feira, 17, na estação próxima a Santo Antônio dos Campos (Ermida). O evento contou com a presença de autoridades como o governador Romeu Zema (Novo), deputados e prefeitos da região. A Linha Tronco, que liga Betim e construída às margens da MG-050, tem cerca de 110 km. Já a rede de gás natural, que também atende o perímetro urbano, chega a 300 km e vai atender oito municípios. No Centro-Oeste, o gasoduto contempla Divinópolis, São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru e Itaúna. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/gasoduto-centro-oeste-e-inaugurado-em-divinopolis/





Rede recebe R$ 73 milhões no Leste

A Cemig destinou R$ 73 milhões à Região Leste de Minas Gerais para reforçar a rede elétrica e aumentar a resiliência do sistema diante do período chuvoso. As ações incluem 118 mil podas de árvores e a limpeza de 9 mil quilômetros de faixas de segurança. O investimento integra o programa de modernização da companhia, que prevê R$ 4,7 bilhões em 2025 para melhorias na distribuição de energia em 774 municípios mineiros. Entre as iniciativas estão substituição de estruturas, entrega de novas subestações e instalação de equipamentos automatizados. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/cemig-investe-r-73-milhoes-na-regiao-leste-para-reforcar-rede-eletrica-antes-do-periodo-chuvoso/





Partilhar alcança R$ 100 milhões

A Vale, por meio do Programa Partilhar, engaja sua cadeia de fornecedores para apoiar iniciativas sociais e contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões em que está inserida. Desde o seu lançamento, em 2020, já foram investidos R$ 100 milhões, sendo R$ 38,4 milhões aplicados em Minas Gerais, em ações socais voltadas para capacitações técnicas e profissionalizantes, reformas e construções, doações, projetos de educação, cultura e esporte. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/programa-partilhar-alcanca-r-100-milhoes-em-investimentos-sociais-realizados-pelos-fornecedores-da-vale/





Calçadão de JF completa 50 anos

O Calçadão da Rua Halfeld completou 50 anos de história no último sábado (15). Durante essas cinco décadas, inúmeras pessoas passaram pelo local, milhares de eventos aconteceram, lojas foram inauguradas, outras fecharam suas portas, mas ele se manteve como parte da identidade da cidade. Caminhar pelo Calçadão hoje é mais do que um passeio, é uma viagem no tempo e um mergulho nas memórias de uma Juiz de Fora que combina a tradição com a modernidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/16-11-2025/meio-seculo-de-historia-o-calcadao-da-halfeld-e-a-economia-de-juiz-de-fora.html





Vice de Uberlândia pode ser cassado

Os vereadores Ronaldo Amélio e Dr. Igino protocolaram denúncia pedindo a cassação do mandato do vice-prefeito Vanderlei Pelizer, após a divulgação de um vídeo gravado dentro do Centro Administrativo durante uma mostra escolar sobre racismo. O pedido marca a primeira grande ofensiva política formal após a repercussão do episódio. Não é a primeira vez que o vice-prefeito enfrenta questionamentos públicos deste porte. Em julho, ele já havia sido alvo de outra denúncia protocolada na Câmara, após sua participação em um evento internacional gerar desgaste político e motivar um pedido formal de cassação. (O Regionalzão – Uberlândia).

https://regionalzao.com.br/colunas/poder/vereadores-pedem-cassacao-do-vice-de-uberlandia/





Sete Lagoas bem no ranking

Sete Lagoas é destaque no levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) que avaliou o desempenho dos municípios brasileiros quanto ao desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Ranking de Competitividade dos Municípios. Os dados são do Inep/23. O estudo considera os 410 municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes e Sete Lagoas ficou na 12º posição geral. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/sem-reserva-educacao-bem-no-ranking/





Vaca tem parto raríssimo em Formiga

Um caso raro registrado em uma propriedade rural de Formiga, chamou a atenção de produtores e especialistas: uma vaca da raça Caracu deu à luz dois bezerros com diferença de nove dias. Além da raridade do fenômeno conhecido como superfetação o produtor suspeito que os animais tenham pais diferentes e pretende confirmar a hipótese por meio de exame de DNA. A vaca “Negrinha” pariu o primeiro bezerro, Nero, no dia 12 de outubro. Nove dias depois, no dia 21, surpreendeu novamente ao dar à luz Veludo. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/vaca-tem-parto-rarissimo-em-formiga-com-bezerros-gemeos-nascendo-nove-dias-apos-o-primeiro/