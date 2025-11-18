Foto: Divulgação Codevasf



Peixamento fortalece pesca artesanal

Em dez meses, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) repovoou rios, córregos e lagos de Minas Gerais com mais de meio milhão de peixes nativos. A iniciativa integra o programa de revitalização dos mananciais hídricos. As ações envolveram a liberação de espécies nativas da bacia do Rio São Francisco, como curimatã-pacu, curimatã-pioa, piau-verdadeiro, matrinxã e pacamã. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/peixamento-fortalece-pesca-artesanal-e-sustento-de-familias-no-sao-francisco/





Iluminação de Natal sofre depredações

A instalação da iluminação de Natal do Parque Ipanema, principal cartão-postal de Ipatinga, está em andamento, mas já vem sendo alvo de atos de vandalismo. Fios colocados nas árvores estão sendo cortados, prejudicando o trabalho das equipes e comprometendo a preparação para o período natalino. A Prefeitura reforça que a participação da população é fundamental. A administração pede a cidadão que, ao presenciar qualquer ação de depredação, acione imediatamente a Polícia Municipal pelo telefone 153. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/iluminacao-de-natal-do-parque-ipanema-sofre-com-depredacoes/





Caratinga no consórcio de iluminação

A Prefeitura de Caratinga oficializou a contratação da empresa Zeus Elétrica Ltda, de Montes Claros, para executar o projeto do Natal Iluminado, com valor de R$ 2.180.053,74 e vigência até 7 de janeiro de 2026. Caratinga aderiu a uma licitação conduzida pelo Consórcio Intermunicipal Cidersu, que fica no Sul de Minas e reúne municípios para uma licitação compartilhada. O edital do Cidersu — ao qual Caratinga se vinculou — define que a empresa vencedora deve fornecer não apenas iluminação e adereços natalinos, mas também montar estruturas tridimensionais, painéis luminosos e peças de grande porte, além de realizar manutenção diária e desmontagem. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/caratinga-adere-a-licitacao-de-consorcio-do-sul-de-minas-para-natal-iluminado/





Cooxupé inicia ranking de cafés

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé iniciou o ranqueamento dos 50 melhores cafés especiais colhidos pelos produtores cooperados durante a safra 2025, na área de atuação da Cooxupé, que compreende mais de 360 cidades do Sul de Minas, Cerrado mineiro, Matas de Minas e média mogiana do estado de São Paulo. Os melhores lotes serão revelados pelo Programa Especialíssimo, em cerimônia de premiação que ocorrerá no dia 21 de novembro, em Guaxupé. (Revista Mídia Brasil)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/cooxup%C3%A9-inicia-ranking-de-caf%C3%A9s-especiais-colhidos-na-safra-2025





Plantio do cacau projeta Norte de Minas

O Norte de Minas, tradicionalmente conhecido pelo clima seco, altas temperaturas e baixa pluviosidade, está se consolidando como um promissor polo produtor de cacau. Esse avanço é impulsionado por pesquisas inovadoras da Universidade Estadual de Minas Gerais (Unimontes), que contam com o apoio do Governo de Minas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O grande diferencial é a utilização da técnica de plantio à pleno sol, adaptada e consorciada com as tradicionais lavouras de banana que já possuem sistema de irrigação. (Serra Geral – Janaúba)

https://www.serrageralnews.com/metodo-de-plantio-do-cacau-projeta-norte-de-minas-no-mercado-mundial





Procon faz fiscalização no Leste

O Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) realizou 43 fiscalizações em supermercados e mercearias dos municípios de Carangola, Faria Lemos e Fervedouro. As ações ocorreram entre os dias 3 e 7 de novembro. Durante as inspeções, os agentes fiscais constataram diversas irregularidades, entre elas: produtos sem identificação ou sem as informações obrigatórias, alimentos vencidos ou sem data de validade, itens mal acondicionados, como produtos que deveriam estar congelados, mas estavam apenas resfriados, além de divergências de preços entre o valor exposto e o registrado no caixa. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2025/cidade/procon-mpmg-fiscaliza-43-estabelecimentos-na-zona-da-mata-e-apreende-250-kg-de-alimentos-improprios-para-consumo/