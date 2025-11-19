

Rodovias com radares de velocidade média

Os radares de velocidade média — tecnologia que calcula a velocidade do veículo ao longo de um trecho, e não apenas em um ponto fixo — começaram a ser testados em rodovias que cortam Minas Gerais. Os primeiros equipamentos foram instalados na BR-050, no Triângulo Mineiro, e já estão em período educativo. A expectativa da concessionária Ecovias Minas-Goiás é de que o sistema comece a multar apenas no ano que vem. A tecnologia também está sendo implementada pela EPR Via Mineira na BR-040 e outras rodovias concessionadas podem receber o sistema. (Por Dentro de Minas)

Extração de cristais tem operação

A Polícia Federal deflagrou uma operação que mira um esquema estruturado de extração ilegal de cristais de quartzo, com ramificações em vários municípios do Estado e ponto de atuação também na zona rural de Arcos. A ação, intitulada Operação Picareta, busca desarticular um grupo formado por garimpeiros, empresários e proprietários rurais que, segundo as investigações, atuavam no comércio clandestino de minerais pertencentes à União. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Arcos, Corinto, Curvelo, Diamantina, Nova Serrana, São Lourenço e Teófilo Otoni. (Correio do Centro Oeste)

Hospital faz cirurgia inédita no Leste

No dia 8 de novembro, a equipe de Cirurgia Vascular do Hospital Márcio Cunha realizou um procedimento inédito no Leste de Minas, marcando um avanço importante na oferta de tratamentos de alta complexidade na região, com a utilização da técnica endoâncora, que permite uma sutura endovascular. A cirurgia foi realizada no paciente Evando de Barros Mendes, de 61 anos, portador de um aneurisma de aorta abdominal - uma condição grave que exige precisão e tecnologia de ponta. O procedimento foi necessário devido à presença de um "colo hostil", uma angulação na aorta que dificulta a colocação da prótese. (Jornal dos Vales)

Prefeito critica encontro de consórcios

O prefeito de Divinópolis e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica (Cisvi), Gleidson Azevedo, atacou, nesta terça-feira, 18, o Encontro de Consórcios realizado na cidade. Ele afirmou estar “cansado” desse tipo de evento “não agrega”, embora tenha elogiado o encontro no início do mês. Durante o discurso, Gleidson – irmão do senador Cleitinho – aumentou o tom e ressaltou que o encontro reúne muitos representantes e cria desperdício de recursos. Conforme ele, a presença de prefeitos, assessores, presidentes e secretários gera alto custo e não traz retorno imediato para a população. (Portal Gerais)

Crianças escrevem história de Araxá

O FestNatal Araxá 2025 vai celebrar os 160 anos do município com um projeto literário inédito: um livro infantil escrito por crianças da cidade sobre a história e as riquezas locais. A iniciativa, conduzida pelos escritores Cesar Campos e Rafael Nolli, reuniu mais de 40 estudantes de escolas públicas, particulares e rurais em uma oficina realizada no último sábado, 8. Na atividade, as crianças foram convidadas a criar uma história coletiva inspirada em Araxá. (Jornal Interação)

Estudantes de Patrocínio premiados

Estudantes da rede municipal de ensino de Patrocínio foram reconhecidos na etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025, realizada nesta sexta-feira, 14, na sede do Ministério Público do Trabalho, em Belo Horizonte. A premiação reuniu representantes de 18 municípios mineiros e destacou produções artísticas voltadas aos temas combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional. Patrocínio foi contemplada em duas categorias, com resultados expressivos que reforçam o trabalho desenvolvido nas escolas e o envolvimento dos estudantes nas ações do eixo Educação do Projeto Resgate à Infância. (Jornal de Patrocínio)

