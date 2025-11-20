O ex-secretário de Estado de Governo de Romeu Zema, Igor Eto , deixará o Partido Novo — legenda à qual é filiado desde 2016 — para assumir a presidência do Avante em Minas Gerais . A posse está marcada para 1º de dezembro .

A mudança atende a dois objetivos principais: Eto ficará responsável pela organização das chapas de deputados federais e estaduais para as eleições de 2026 e trabalhará para aproximar o Avante do grupo político do vice-governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato ao governo de Minas. A saída de Eto representa a segunda baixa relevante do Novo em sequência, após a migração do próprio Simões para o PSD.

Simões já conta com apoio de um bloco partidário composto por Novo, Podemos, PP, União Brasil, DC e Solidariedade. A entrada do Avante ampliaria essa base de alianças.

Para assumir o comando do partido, Igor Eto deverá deixar o cargo que ocupa no BDMG, e, segundo apuração, já comunicou o banco sobre sua decisão.

Nos bastidores, a movimentação é interpretada como um reposicionamento estratégico do Avante no cenário político mineiro e como um reforço ao campo de apoio de Simões, que deve assumir o governo estadual em abril, quando Zema se desincompatibilizará para disputar a Presidência da República.

O deslocamento do Avante para uma posição mais à direita, no entanto, tende a gerar tensões internas e pode acelerar a saída do deputado federal André Janones, que negocia filiação ao PDT ou à Rede Sustentabilidade. A deputada Greyce Elias também articula sua saída e deve migrar para o PL.

Atualmente, o Avante possui cinco deputados federais: além de Tibé, Janones e Greyce, integram a bancada Bruno Farias e Delegada Ione Barbosa. A missão de Eto à frente da sigla será preservar o tamanho da bancada em Brasília — objetivo que se alinha às suas próprias perspectivas eleitorais, já que ele pretende disputar uma vaga na Câmara e é considerado um nome competitivo, a depender da formação da chapa.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o partido busca ampliar de três para cinco o número de deputados estaduais eleitos em 2026. Hoje, representam a legenda os parlamentares Carol Caram, Bim da Ambulância e Arlen Santiago.