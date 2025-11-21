Foto: Divulgação Sigma



Operação de mineração volta no Jequitinhonha

As operações de mineração da Sigma Lithium, no Vale do Jequitinhonha, devem ser retomadas até o final deste mês, com previsão de atingir plena capacidade produtiva até o primeiro trimestre de 2026. Os trabalhos estavam suspensos desde setembro, quando a companhia rompeu com a Fagundes Construção e Mineração, que prestava serviços para o empreendimento. As atividades no Vale do Jequitinhonha devem atingir plena capacidade produtiva até o primeiro trimestre de 2026, conforme relatórios de resultados da empresa do terceiro trimestre de 2025. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/vale-jequitinhonha-sigma-mineracao/





Igor Eto assume comando do Avante

O ex-secretário de Estado de Governo de Romeu Zema, Igor Eto, deixará o Partido Novo — legenda à qual é filiado desde 2016 — para assumir a presidência do Avante em Minas Gerais. A posse está marcada para 1º de dezembro. A mudança atende a dois objetivos principais: Eto ficará responsável pela organização das chapas de deputados federais e estaduais para as eleições de 2026 e trabalhará para aproximar o Avante do grupo político do vice-governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato ao governo de Minas. A saída de Eto representa a segunda baixa relevante do Novo em sequência, após a migração do próprio Simões para o PSD. (Rede Sindijori)

https://www.sindijorimg.com.br/igor-eto-deixa-o-partido-novo-para-assumir-comando-do-avante-em-minas





Caeté recebe aula/show com confeiteiros

Na próxima segunda-feira, 24, o Clube Icaraí será palco de uma experiência saborosa do coletivo Rota Doce – Entre Montanhas, iniciativa criada por renomados confeiteiros, participantes da primeira edição do reality show MasterChef Confeitaria Profissionais. Na dinâmica, 6 confeiteiros vão se dividir em duplas e cada uma irá preparar uma sobremesa utilizando produtos regionais, como o chá preto, frutas e queijos. A experiência permitirá a valorização de itens da gastronomia local e o contato com o público. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-vai-receber-aula-show-gratuitas-com-confeiteiros-do-rota-doce-entre-montanhas/





Prefeitura e Hospital firmam contrato

O Hospital São Sebastião e a Prefeitura Municipal de Três Corações celebraram um acordo histórico durante reunião realizada nesta quarta-feira, 19, garantindo a renovação do contrato de fomento à Fundação Hospitalar. O entendimento assegura o repasse mensal de R$ 1,26 milhão para a manutenção dos serviços de saúde, valor que preservará a qualidade do pronto-atendimento de urgência oferecido à população. A decisão representa um marco na cooperação entre o poder público e a instituição de saúde, consolidando uma parceria essencial para o bem-estar da comunidade. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/prefeitura-de-tr%C3%AAs-cora%C3%A7%C3%B5es-e-hospital-s%C3%A3o-sebasti%C3%A3o-firmam-novo-contrato-de-r-1-26-milh%C3%A3o-mensais





Muriaé tem programação natalina

A magia do Natal já tomou conta de Muriaé. A Prefeitura de Muriaé e a Fundarte, em parceria com a CDL ACE Mais de Muriaé, realizaram na noite deterça-feira, 18 de novembro, a abertura oficial do Natal Luz e Paz 2025 na Praça João Pinheiro. O evento reuniu autoridades, representantes do comércio local, artistas e a população muriaeense em um ambiente de encanto, união e celebração. A programação artística iniciou com apresentações da Sociedade Musical União dos Artistas, do Coral Cantare e de um grande coral formado por alunos da Escola Municipal de Música Leonel Vargas. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16160/prefeitura-de-muriae-e-fundarte-em-parceria-com-a-cdl-abrem-oficialmente-a-programacao-natalina-da-cidade





Voos de Divinópolis são suspensos

A Azul Linhas Aéreas confirmou que vai suspender, a partir de janeiro de 2026, os voos que ligam Divinópolis ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A mudança encerra uma das principais rotas de conexão direta entre o Centro-Oeste mineiro e o interior paulista, interrompendo um trajeto que havia sido retomado apenas um ano antes, quando o Aeroporto Brigadeiro Cabral voltou a receber operações comerciais após seis anos fechado. A decisão foi comunicada oficialmente pela companhia e já pode ser observada no site da Azul. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/azul-suspende-voos-de-divinopolis-para-campinas-a-partir-de-janeiro-2026/