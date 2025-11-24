Foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG







Mais de 4 mil casos de dengue em JF

Ao longo de 2025, Juiz de Fora já registrou mais de 4.024 casos prováveis de dengue, além de cinco óbitos confirmados e dois em investigação. A classificação leva em conta atualização feita na última semana e se refere a todos os casos notificados, exceto os descartados após investigação. Os dados estão disponíveis no painel de monitoramento de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os números são os maiores desde 2019 – excluindo 2024, quando houve registro de epidemia da de dengue. Dos casos, 146 foram considerados graves. (Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

Patos restringe atestados

Desde sexta-feira, 14, a emissão de atestados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Patos de Minas passou a ser exclusiva para pacientes classificados, pelo Protocolo de Manchester, nas categorias amarelo (urgente), laranja (muito urgente) ou vermelho (emergência). A medida, instituída pelo Decreto Municipal 6.108/2025, tem como objetivo reduzir a sobrecarga da UPA provocada por atendimentos de baixa complexidade, que deveriam ser realizados nas Unidades de Saúde da Família. (Folha Patense)

Maria Fumaça tem passeios natalinos

A Maria Fumaça que liga São João del Rei a Tiradentes, no Campo das Vertentes está iluminada, decorada e ainda conta com um passageiro muito especial: o Papai Noel chegou a estação no dia 15 de novembro. Já ocorreram viagens em 15 e 21 de novembro. Agora, a programação conta com novos passeios em 28 de novembro, e 5, 12, 19 e 26 de dezembro, sempre às sextas-feiras. São 12 km de trajeto, às margens da Serra de São José, onde os passageiros poderão apreciar a paisagens e arquiteturas do século XIX, com luzes e clima natalino. (Estrada Nacional)

Aeroporto regional tem melhorias

As obras de requalificação e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, entraram em uma nova etapa neste último trimestre, consolidando o maior pacote de investimentos da história do sítio aeroportuário. Administrado pela Infraero, o aeroporto vem passando por uma série de intervenções. Já foram concluídos a revitalização do atual terminal de passageiros, a adequação e reforço da pista de pouso e decolagem, a via de acesso ao novo setor de embarque e também a via de acesso rápido da sessão contra incêndio, totalizando um valor de R$ 25 milhões. (Diário do Aço)

Restaurantes da região premiados

Dois restaurantes da região ganharam destaque no Prêmio Cumbucca de Gastronomia, a principal premiação dedicada exclusivamente a reconhecer e valorizar a culinária de Minas Gerais. Ele funciona como uma grande plataforma de mapeamento de bares, restaurantes, profissionais e iniciativas que projetam o estado no cenário gastronômico nacional. O Restaurante do Turvo, em Capitólio, foi considerado o melhor restaurante do interior em 2025 e, na mesma categoria, o segundo lugar ficou também para Capitólio, o Restaurante Salvatore. (Observo – Passos)

Cabo Verde produz o melhor café

O melhor café especial colhido na safra deste ano, na área de atuação da Cooxupé, é da cidade de Cabo Verde, Sul de Minas Gerais. A produção é do cooperado Virgolino Adriano Muniz, que conquistou o primeiro lugar do Especialíssimo 2025. O lote do produtor alcançou 90,92 pontos na avaliação técnica do programa realizado pela cooperativa cafeeira e pela SMC Specialty Coffees. Neste ano, foram R$ 330 mil distribuídos em premiações, sendo R$ 50 mil destinados ao lote campeão. (Jornal da Região)

Mudas para preservar o cerrado

A preservação do Cerrado, bioma símbolo do Norte de Minas e uma das riquezas naturais mais ameaçadas do país, tem ganhado um reforço importante em Montes Claros por meio de uma iniciativa gratuita conduzida pela Secretaria de Ambiente, Bem-Estar Animal e Sustentabilidade. A ação disponibiliza mudas de árvores nativas, ornamentais e frutíferas para a população, com o objetivo de ampliar a arborização urbana, recuperar áreas verdes e fortalecer a conscientização ambiental. (Gazeta Nortee Mineira)

