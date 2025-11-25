AMM | Divulgação
Atenção, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e servidores públicos mineiros: a Caravana AMM estará em Machado, na Região Sul de Minas, nos dias 25 e 26 de novembro, para dois dias de debates intensos e qualificados sobre a pauta municipalista.
O encontro reunirá gestores e agentes públicos em atividades de capacitação, atendimentos técnicos e apresentação das principais demandas regionais. Um dos destaques será a elaboração e leitura da Carta Municipalista da Região Sul, documento que consolidará as prioridades dos municípios para o fortalecimento da pauta municipalista em Minas Gerais.
A Caravana AMM é uma iniciativa itinerante da Associação Mineira de Municípios que percorre as 10 macrorregiões do estado com o tema “Ouvir para propor”. A proposta reforça o compromisso da entidade em se aproximar dos municípios do interior, promovendo conhecimento, diálogo e soluções práticas para os desafios da gestão pública. O evento conta com o apoio das microrregionais e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).
“Ao levar capacitação e atendimento técnico para o interior, reforçamos nossa missão de fortalecer a gestão pública e dar voz às demandas regionais, sempre em defesa dos cidadãos mineiros. A Caravana AMM foi idealizada para ouvir de perto os municípios, compreender suas realidades e, juntos, construirmos soluções”, destaca o presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão.
Programação
Primeiro dia
Construção conjunta do Documento de Demandas Regionais
Leitura da Carta Municipalista
Apresentação institucional da AMM
Atendimentos técnicos nas áreas de interesse dos municípios da região
Segundo dia
Curso da Escola de Gestão Municipalista (EGM), da AMM