Atenção, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e servidores públicos mineiros: a Caravana AMM estará em Machado, na Região Sul de Minas, nos dias 25 e 26 de novembro, para dois dias de debates intensos e qualificados sobre a pauta municipalista.

O encontro reunirá gestores e agentes públicos em atividades de capacitação, atendimentos técnicos e apresentação das principais demandas regionais. Um dos destaques será a elaboração e leitura da Carta Municipalista da Região Sul, documento que consolidará as prioridades dos municípios para o fortalecimento da pauta municipalista em Minas Gerais.

A Caravana AMM é uma iniciativa itinerante da Associação Mineira de Municípios que percorre as 10 macrorregiões do estado com o tema “Ouvir para propor”. A proposta reforça o compromisso da entidade em se aproximar dos municípios do interior, promovendo conhecimento, diálogo e soluções práticas para os desafios da gestão pública. O evento conta com o apoio das microrregionais e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

“Ao levar capacitação e atendimento técnico para o interior, reforçamos nossa missão de fortalecer a gestão pública e dar voz às demandas regionais, sempre em defesa dos cidadãos mineiros. A Caravana AMM foi idealizada para ouvir de perto os municípios, compreender suas realidades e, juntos, construirmos soluções”, destaca o presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão.

Programação

Primeiro dia

  • Construção conjunta do Documento de Demandas Regionais

  • Leitura da Carta Municipalista

  • Apresentação institucional da AMM

  • Atendimentos técnicos nas áreas de interesse dos municípios da região

Segundo dia

  • Curso da Escola de Gestão Municipalista (EGM), da AMM

