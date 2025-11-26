FAEMG SENAR | Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizou, nesta terça-feira (25/11), a entrega do Prêmio ATeG 2025 – Gestão, resultado que alimenta, reconhecendo produtores, técnicos e supervisores que se destacaram na Assistência Técnica e Gerencial. Minas Gerais teve participação expressiva entre os vencedores nacionais, conquistando três categorias: Supervisor Destaque, com Ramon Stéfano Souza Silva; Técnico de Campo Destaque, com Ariel Schumaker de Oliveira, do Escritório Regional de Araçuaí; e Produtor Destaque, com Iris Ferreira Santana, da Fazenda Lagoa Escura, em Rio Pardo de Minas, referência na bovinocultura de leite.

Representando o Sistema Faemg Senar, estiveram presentes o presidente Antônio de Salvo, o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, e o gerente interino de Assistência Técnica e Gerencial, Wender Guedes

A cerimônia contou com a presença do presidente da CNA e do Conselho Deliberativo do Senar, João Martins, que ressaltou o impacto transformador da metodologia da ATeG no campo brasileiro. Segundo ele, a iniciativa tem promovido resultados concretos para as famílias rurais.

? “Hoje somos o que somos graças a uma equipe que teve coragem de enfrentar novos desafios. O que estamos vendo é como estamos conseguindo transformar vidas.”

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, também destacou o papel estratégico dos profissionais e produtores mineiros para o avanço da agropecuária no estado. Para ele, o prêmio reforça a força da ATeG como instrumento de produtividade, renda e permanência das famílias no campo. De Salvo entregou a premiação ao produtor Iris Ferreira e ao técnico de campo Ariel Schumaker, reconhecidos pelos resultados expressivos alcançados na propriedade familiar.

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Iris Santana compartilhou sua trajetória de superação após enfrentar um câncer e conseguir recuperar a produção de leite da família.

? “Eu chamei minha esposa e falei ‘Marta, não está dando para continuar com oito vacas, tirando no máximo 27 litros de leite’. Mas meu filho me pediu calma e trouxe um técnico do Senar. As coisas mudaram. Hoje, graças a Deus, já cheguei a produzir 120 litros com as mesmas vacas. Em nome de todos os produtores, só quero agradecer, porque nunca pensei estar aqui recebendo esse prêmio.”

A premiação também reconheceu profissionais de outros estados. Entre os vencedores da noite, estão representantes do Paraná (agricultura), Mato Grosso do Sul (agroindústria) e Maranhão (aquicultura). Supervisores do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso também receberam destaque institucional.

Ao celebrar sua conquista, o supervisor mineiro Ramon Stéfano ressaltou o caráter coletivo do reconhecimento.

? “Esse prêmio não é só meu. Ele representa o trabalho de cada técnico de campo que está diariamente na estrada levando conhecimento e esperança ao produtor rural. Cada visita técnica, cada diagnóstico, cada solução aplicada transforma realidades. Participar dessa mudança é algo que me inspira todos os dias.”

Ariel Schumaker de Oliveira, Técnico de Campo Destaque pelo Escritório Regional de Araçuaí, reforçou a importância do prêmio para sua trajetória.

? “Esse reconhecimento representa muito para mim, porque reforça a qualidade do trabalho que realizo pelo Senar por meio da ATeG. Ele fortalece a confiança do produtor nas técnicas e tecnologias que indicamos, seja na melhoria do rebanho, na nutrição ou nos resultados econômicos da propriedade. Também me incentiva a seguir me capacitando e evoluindo como profissional.”