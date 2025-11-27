FAEMG SENAR | Divulgação

Inovação e desenvolvimento no campo

O Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES) completa 18 anos com uma trajetória marcada por projetos transformadores, expansão institucional e atuação estratégica em prol do desenvolvimento do campo mineiro. Criado em 28 de novembro de 2007 para impulsionar a inovação e integrar ações do Sistema Faemg Senar, o Instituto consolidou-se como referência em sustentabilidade, inovação e fortalecimento sindical.

Ao longo de quase duas décadas, o INAES ampliou seu papel como ponte entre produtores rurais, setor público, empresas e ambientes de inovação, sempre focado em oferecer soluções práticas para os desafios da agropecuária. O Instituto se tornou responsável por programas que unem eficiência, governança, sustentabilidade e fortalecimento institucional, contribuindo diretamente para um agro mineiro mais competitivo e moderno.

O presidente do INAES, Renato Laguardia, reforça o compromisso do Instituto com a inovação e o trabalho conjunto com os sindicatos rurais.

? “O INAES nasceu com a missão de ser um instituto forte, inovador e parceiro dos nossos sindicatos. Temos projetos importantes em andamento e vamos continuar crescendo com o apoio de todos. Que possamos divulgar esse trabalho, atrair mais parceiros e levar nossos resultados cada vez mais longe.”

Para o gerente executivo, Bruno Rocha de Melo, o aniversário marca a consolidação de um modelo de atuação alinhado às demandas do produtor.

? “Os sindicatos são parte essencial na construção da história do INAES e queremos estar cada vez mais juntos a eles, criando um ambiente de desenvolvimento integrado e ampliando nossa base de produtores associados.”

Destaques

Entre as iniciativas de maior impacto está o Agro + Verde, realizado em parceria com a Cargill, que já promoveu a recuperação de mais de 2 mil hectares de áreas degradadas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No Norte de Minas, o Instituto avança com o projeto de implantação de 2.900 hectares de cacau, apostando na diversificação produtiva e na recomposição ambiental.

Outro destaque é o Programa de Compras Coletivas, que fortalece a atuação dos sindicatos ao ampliar o acesso dos produtores a insumos com melhores preços. A iniciativa já movimentou mais de R$ 2 milhões e garantiu economia média de 11%, ampliando a eficiência das propriedades.

Com o Programa Produtor Responsável, o INAES desenvolve uma plataforma digital de conformidade e gestão de risco, que inclui o uso de sensoriamento remoto para monitoramento de reservas legais.

A modernização institucional também está em curso, com o mapeamento do ecossistema de inovação e um processo robusto de reposicionamento estratégico. Essa escuta ativa junto a lideranças do agro e especialistas resultará em um novo Plano Estratégico, previsto para ser apresentado no início de 2026.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destaca a importância do INAES para o avanço do setor.

? “Temos o potencial de ensinar, qualificar e treinar os nossos produtores, e o Instituto é o agente que potencializará nossas ações.”