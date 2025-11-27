Foto: Divulgação CMU Energia





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





70 milhões em rede de eletropostos em Minas

O mercado mineiro e brasileiro de veículos elétricos está em um ciclo acelerado de expansão. Aproveitando o momento e a potência do segmento – que cresceu cerca de oito vezes nos últimos cinco anos – a CMU Comercializadora de Energia, com sede em Belo Horizonte, vai diversificar a atuação e investir em mobilidade elétrica. Entre 2026 e 2027, a CMU investirá cerca de R$ 70 milhões na instalação de 100 eletropostos nas principais rodovias de Minas Gerais. O projeto, que visa impulsionar a mobilidade elétrica no Brasil, terá como foco inicial as principais estradas de Minas Gerais. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Prefeita de JF rechaça candidatura

Na última terça-feira, 25, na reunião da bancada federal do PT com a presidenta do partido em Minas Gerais, surgiram especulações na imprensa de que as prefeitas de Contagem, Marília Campos, e a de Juiz de Fora, Margarida Salomão, teriam sido citadas como possíveis candidatas ao Governo de Minas Gerais, em 2026. A assessoria de Margarida rechaçou a possibilidade: “A prefeita considera que é inteiramente natural que seu nome seja especulado, uma vez que ela é a chefe do executivo de Juiz de Fora, uma das grandes cidades do país e uma das maiores administrações municipais do PT. Contudo, ela reitera a disposição de cumprir com a palavra dada e completar o mandato até 2028”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Orçamento de Ipatinga é de R$ 2,035 bi

A Câmara Municipal de Ipatinga abriu na quarta-feira, 26, o prazo para que o orçamento do município receba emendas parlamentares ao orçamento de 2026. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima receita e fixa despesa do município, está avaliado em R$ 2,035 bilhões e tramita na Casa desde 30 de setembro. De acordo com a proposta, a saúde será a área com o maior volume de recursos no próximo ano. O Fundo Municipal de Saúde deve receber R$ 710,3 milhões. (Jornal Classivale)

IF Sete Lagoas confirma cursos

A conquista do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) para Sete Lagoas avança para sua fase final: a seleção dos primeiros alunos. O IFTM, por meio da Coordenação de Processo Seletivo, publicou o Edital para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do novo Campus, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. A notícia marca a concretização de anos de articulação e trabalho. (Diário de Sete Lagoas)

Cooperativa fortalece presença no Mucuri

Dando continuidade ao seu projeto de expansão, a Sicredi Cooperação inaugurou na noite da última terça-feira, 25, a Agência da cidade de Nanuque, em Minas Gerais. A nova unidade é a 25ª da Cooperativa e a quarta em solo mineiro. Conhecida como a “Joia do Vale do Mucuri”, Nanuque ocupa posição estratégica na tríplice fronteira entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, sendo um polo de negócios e oportunidades que conecta três estados. A cidade é marcada por tradição, trabalho e espírito Cooperativo - valores que também movem o Sicredi. (Em Tempo – Nanuque)

Estreia na Zona da Mata documentário ‘Ary’

O talento e a irreverência de Ary Barroso, um dos maiores nomes da música brasileira, vão emocionar o público da Zona da Mata. A Energisa Minas Rio apresenta, em primeira mão, o documentário Ary, que chega à região após sua estreia no Festival do Rio 2025 e na Mostra Internacional de São Paulo. As exibições acontecem nos dias 27 de novembro em Muriaé, 28 em Cataguases e 29 e 30 em Ubá, cidade natal do compositor. O lançamento contará com a presença do diretor André Weller e do neto do artista, Márcio Barroso. (Gazeta de Muriaé)

Pesquisa investiga serviços de saúde

Uma análise sobre a situação dos processos de vacinação e das listas de espera por atendimento especializado de saúde, feita por técnicos da unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Minas Gerais, pode ajudar a melhorar tais serviços no estado. O estudo esteve em debate em um seminário que ocorreu segunda-feira (24) e terça (25) na Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ao todo, 31 municípios, de cinco microrregiões do estado, foram pesquisados entre abril e julho de 2025, dentre eles Caeté. (Opinião – Caeté)

