Com presença em 12 cidades mineiras, os Clubes SESI convidam trabalhadores da indústria e suas famílias a viverem momentos de bem-estar

Presentes em Alfenas, Betim, Curvelo, Ituiutaba, Juiz de Fora, Pirapora, Ponte Nova, Três Pontas, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Vespasiano, os Clubes SESI formam a maior rede de clubes de Minas Gerais. Criados para promover o lazer e o desenvolvimento social dos trabalhadores da indústria, esses espaços se consolidam como ambientes de integração, saúde e qualidade de vida para toda a comunidade.

As unidades dispõem de piscinas, quadras poliesportivas, academias, restaurantes, lanchonetes e áreas de convivência que estimulam o convívio e a prática de esportes. Também oferecem espaços para eventos, churrasqueiras, salões de jogos, playgrounds e áreas dedicadas às crianças, tornando os clubes opções ideais para aproveitar o tempo livre em família.

Oferecer o Clube SESI como benefício é uma forma de as empresas valorizarem seus colaboradores, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo o sentimento de pertencimento. Para os trabalhadores, representa a oportunidade de usufruir de um ambiente seguro, acolhedor e acessível, que contribui para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Os Clubes SESI seguem firmes em seu propósito de cuidar das pessoas e promover o bem-estar social por meio do lazer e da convivência.

Mais informações e adesões em: clubesesi.fiemg.com.br.

