Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Minas amplia e fortalece malha aérea

Minas Gerais segue fortalecendo sua malha aérea com o anúncio de novas operações da Latam Airlines previstas para 2026. A companhia confirmou que as rotas Uberlândia–Brasília e Belo Horizonte–Fortaleza passam a operar de forma regular, com bilhetes já disponíveis para compra. A partir de julho de 2026, a ligação entre Uberlândia e Brasília contará com voos diários, totalizando sete frequências semanais. A intenção é facilitar a logística de negócios no Triângulo Mineiro, especialmente nos setores da agroindústria, tecnologia, logística e alimentos. (Por Dentro de Minas)

Ex-prefeito de Baependi condenado

Douglas Staduto, ex-prefeito de Baependi, foi condenado pela Justiça por supostas irregularidades em licitações ocorridas durante seu mandato, entre os anos de 2020 e 2024. A ação, movida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acusa-o de envolvimento em um esquema de conluio para formação de sobrepreços e de favorecimento de familiares de uma ex-secretária municipal. De acordo com a denúncia, três processos licitatórios realizados pela Prefeitura. (O Debate – Varginha)

Prefeito paga multa por uso de redes

O Ministério Público de Minas Gerais firmou acordo com o prefeito de Passos, Diego Oliveira, em decorrência de investigação em que se apurou o uso de servidor público e recursos públicos em atos de publicidade, nas redes sociais privadas do prefeito, de forma a promover enaltecimento do gestor e a personalização de atos, obras e serviços da municipalidade. para a produção de vídeos usados em perfis particulares de redes sociais. A minuta prevê o pagamento de multa civil de R$ 46 mil e a remoção do conteúdo dos perfis pessoais do prefeito. (Observo – Passos)

Grupo marca presença na Expo Usipa

O Grupo Ferroeste marca presença pela primeira vez na Expo Usipa como empresa âncora do Encontro de Negócios, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento industrial e a geração de oportunidades no Vale do Aço. Fundado em Belo Horizonte e com plantas industriais distribuídas em três estados brasileiros, o grupo iniciou suas operações no setor de ferro-gusa e consolidou, ao longo dos últimos 50 anos, um portfólio diversificado que hoje abrange aço verde, álcool, gases industriais e cimento. (Portal Silmara Freitas)

Araxá terá ‘Microfloresta Urbana’

A Prefeitura de Araxá avança na requalificação de suas áreas verdes e anuncia a implantação da primeira “Microfloresta Urbana” da cidade. O município participa, neste sábado (29), de uma grande ação de plantio de 3 mil mudas em uma área institucional ao lado do Cemei Gabriela Almeida, no bairro Dona Adélia. A iniciativa inclui espécies nativas do Cerrado, árvores frutíferas e flores, escolhidas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em conjunto com parceiros ambientais. (Clarim.Net – Araxá)

Rota turística lançada em Capelinha

No último dia 19 de novembro teve início na cidade de Capelinha, o primeiro encontro regional para a formatação da Rota Turística dos Cafés Especiais da Chapada de Minas. O projeto é uma iniciativa do Sebrae Minas em parceria com a Associação do Circuito Turístico das Pedras Preciosas e as prefeituras dos municípios de Água Boa, Angelândia, Aricanduva, Capelinha e Malacacheta. A proposta prevê a implantação de um roteiro turístico temático que terá como base os cafés especiais que são produzidos em propriedades desses municípios. (Diário Tribuna)

Uberaba amplia captação de água

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) concluiu a licitação para contratação de empresa supervisora das obras que integram o Programa Desenvolve Uberaba. Entre elas, está o sistema de abastecimento do Rio Grande, a segunda fonte de captação de água para Uberaba. O processo de licitação, no âmbito da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), seguiu os prazos legais, após a aprovação do Banco de Desenvolvimento da América Latina - Corporação Andina de Fomento (CAF), e cinco empresas participaram. (Jornal de Uberaba)

