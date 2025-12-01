(Foto: Igor França/Reprodução DRD)



Valadares terá drenagem urbana

O Ministério Público de Minas Gerais obteve uma decisão favorável em Ação Civil Pública movida contra o município de Governador Valadares para garantir a implementação da política de drenagem urbana e manejo das águas pluviais. A sentença, proferida pela 1ª Vara Cível da comarca, determina que o município adote medidas estruturadas e progressivas para reduzir os recorrentes problemas de alagamento e seus impactos socioambientais. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/mpmg-obtem-decisao-judicial-que-obriga-valadares-a-implementar-politica-de-drenagem-urbana/





Encontro reúne mais de 100 prefeitos

Foi realizado no fim de semana, em Araxá, o Encontro de Prefeitos do Ciminas 2025. O evento foi encerrado no domingo, 30, no Grande Hotel de Araxá, e foi promovido pelo Consórcio Interfederativo Minas Gerais (Ciminas). Durante três dias, mais de cem prefeitos de várias cidades de Minas Gerais, foram debatidos temas voltados para o desenvolvimento dos municípios. O evento também teve como foco fortalecer a cooperação entre municípios, discutir estratégias de desenvolvimento regional e aproximar prefeitos das esferas estadual e federal. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/encontro-do-ciminas-reune-mais-de-100-prefeitos-em-araxa





Vinhos de Andradas se destacam no Selection

Os vinhos produzidos em Andradas, no Sul de Minas, voltaram a se destacar no cenário nacional ao conquistarem posições de destaque no Brasil Selection 2025, etapa brasileira do Concours Mondial de Bruxelles, considerado um dos mais respeitados concursos de vinhos do mundo. Entre os premiados, o Tempranillo Gran Reserva 2023, elaborado pela vinícola Stella Valentino, recebeu medalha de ouro. A empresa celebrou o resultado nas redes sociais, destacando o trabalho da equipe e o desenvolvimento contínuo da produção local. (Jornal Andradas Hoje)

https://www.jornalandradashoje.com.br/vinhos-andradas-brasil-selection-2025-medalha-ouro-stellavalentino-casageraldo





Divinópolis tem 73 casos de paternidade ausente

Divinópolis registra, até o momento, 2.672 nascimentos em 2025, e entre eles um dado preocupa: 73 crianças foram registradas sem o nome do pai. O número parcial praticamente alcança o total de casos de paternidade ausente registrados em todo o ano de 2024, quando 86 recém-nascidos tiveram apenas o nome da mãe no registro civil. A alta proporcional neste início de ano chama a atenção de profissionais que acompanham questões familiares e de proteção à infância. (Portal MPA – Divinópolis)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/divinopolis-ja-registra-73-casos-de-paternidade-ausente-em-2025/





Câmara de Ipatinga certificada na ONU

A Câmara Municipal de Ipatinga acaba de colocar, mais uma vez, o nome do Vale do Aço entre os grandes protagonistas da inovação pública mundial. Em uma cerimônia histórica realizada na sede da ONU, em Nova York, o Legislativo ipatinguense recebeu certificação internacional durante o Fórum Pan-Americano da Inovação, reconhecimento que consolida Ipatinga como referência em modernização e transformação digital. (Portal Conex10)

https://www.conex10.com.br/post/0006027/camara-de-ipatinga-leva-o-vale-do-aco-ao-topo-do-mundo-e-conquista-reconhecimento-na-onu





Abastecimento comprometido em Itabira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira informa que, devido à queda do nível da Estação de Tratamento de Água Pureza, o abastecimento em diversos bairros da cidade pode ser afetado neste domingo (23). O volume de produção da ETA voltou a cair neste final de semana, devido à ausência de chuvas constantes e de uma manutenção corretiva que impacta na captação de reforço. As chuvas dos últimos dias trouxeram uma leve melhora na captação, mas a falta de continuidade das precipitações mostra que a situação ainda requer atenção e cuidado por parte de toda a população. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/nivel-de-captacao-da-eta-pureza-volta-a-cair-e-pode-afetar-o-abastecimento-em-itabira/





Ituiutaba realizou mutirão de negociação

O Procon realizou os atendimentos do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira no saguão da Prefeitura de Ituiutaba. A ação foi voltada à renegociação de dívidas bancárias e à orientação financeira de consumidores endividados. O mutirão integra uma mobilização nacional promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Associação Procons Brasil. Em Ituiutaba, a iniciativa foi conduzida pela Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município e do Departamento de Proteção ao Consumidor (Procon). (Gazeta do Pontal)

https://gazetadopontal.com.br/procon-inicia-atendimentos-do-mutirao-de-negociacao-e-orientacao-financeira-no-saguao-da-prefeitura-de-ituiutaba/