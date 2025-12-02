(Foto: Leonardo Costa/TM)



JF apresenta gargalos na mobilidade

Longos trajetos de ônibus até o trabalho mostram gargalos na mobilidade em Juiz de Fora, onde o ônibus é o meio de transporte mais usado (41,69%) pela população para deslocamento até o trabalho, seguido pelo carro (28,99%), segundo o Censo Demográfico de 2022. Trajetos à pé são adotados por aproximadamente 20% das pessoas. Já os percursos de motocicletas e de bicicletas são as escolhas mais raras, respectivamente 5,78% e 2,2%. Quase metade dos usuários do transporte público (47,73%) gasta entre meia hora a uma hora para chegar ao local de trabalho, enquanto 27,65% levam de 16 a 30 minutos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ipatinga debate hospital regional

A Câmara Municipal de Ipatinga realizou, na tarde da última sexta-feira (28), audiência pública para discutir a viabilidade da construção do Hospital Regional do Vale do Aço. A reunião, convocada a partir do requerimento nº 35/2025 do vereador Léo Enfermeiro, teve como foco a saturação da infraestrutura hospitalar atual, que atende não apenas o município sede, mas todo o Colar Metropolitano e cidades vizinhas. O evento contou com a presença de deputados, prefeitos, representantes do Ministério Público e lideranças da sociedade civil. (Jornal Classivale)

São Gonçalo tem bom índice de inclusão

São Gonçalo do Rio Abaixo se posicionou como a sexta cidade que melhor aproveita os recursos públicos no Brasil, segundo o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), divulgado pela revista Veja Negócios na última sexta-feira (28/11). Entre as cidades com até 50 mil habitantes, o município alcançou a segunda posição. Elaborado pela agência de classificação de riscos Austin Rating, o IISD analisa 253 indicadores em quatro pilares: fiscal, econômico, social e digital, abrangendo todos os 5.570 municípios do país. A publicação destaca as cidades que são exemplos em gestão pública. (Portal Carlos Souto)

MoC recebe Mulheres de Carreira Jurídia

A Câmara Municipal de Montes Claros realizará nesta quinta, 4 de dezembro, uma Reunião Especial em reconhecimento aos 40 anos da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica ABMCJ. O evento terá como destaque a homenagem à presidente nacional da entidade, Manoela Gonçalves Silva, e à presidente estadual em Minas Gerais, desembargadora Kárin Liliane de Lima Emmerich e Mendonça, que também exerce a função de vice-corregedora-geral de Justiça do Estado. A solenidade integra a programação oficial da data comemorativa e reforça a relevância da ABMCJ no cenário jurídico brasileiro. (Gazeta Norte Mineira)

Muriaé busca consenso na Lei Orgânica

A Emenda à Lei Orgânica que deu entrada na Câmara Municipal de Muriaé, proposta pelo Executivo Municipal, passou por longa discussão envolvendo os vereadores, representantes do Executivo Municipal, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e representante do Muriaé Prev, tendo sido construída mediante consenso entre todos os entes envolvidos a fim de se chegar a uma solução que fosse a melhor e mais adequada à garantia dos direitos dos servidores e dos recursos públicos do Município a serem investidos na população de Muriaé. (Gazeta de Muriaé)

Varginha terá audiência sobre pedágio

A Câmara Municipal de Varginha realizará no dia 9 de dezembro, às 18h, uma audiência pública dedicada a discutir a concessão e a infraestrutura das rodovias administradas pela EPR Vias do Café, que opera trechos da BR-265, BR-491 e estradas que cortam o município. A discussão envolve temas diretamente relacionados ao cotidiano da população, como tarifas de pedágio, obras em andamento, intervenções futuras e demandas de segurança viária. (Varginha Digital)

