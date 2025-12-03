FAEMG SENAR | Divulgação

Mudança de entendimento no governo permite continuidade da investigação sobre leite em pó importado

O setor leiteiro obteve uma importante vitória nesta terça-feira (2/12), após reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em Brasília. O encontro contou com a participação do ministro Geraldo Alckmin e de representantes do setor, entre eles Jônadan Ma, presidente da Comissão Técnica de Pecuária de Leite da Faemg e vice-presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite da CNA, além do assessor técnico da CNA Guilherme Dias.

Segundo Jônadan, houve reversão do entendimento técnico que interromperia a investigação antidumping contra as importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai. Com isso, o processo seguirá em andamento e o governo poderá adotar tarifas provisórias enquanto a apuração continua.

“Conseguimos uma grande vitória. A investigação terá sequência e agora buscamos a adoção das medidas provisórias para conter as importações, que continuam muito altas e prejudicam o produtor”, afirma Jônadan Ma.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, reforça a urgência de reequilibrar o mercado do leite em Minas Gerais:

“O primeiro passo é reduzir as importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai, que desequilibram o setor. O governo já reconheceu a legitimidade da nossa ação antidumping, o que é um avanço importante. Agora, esperamos que as importações retornem aos níveis históricos”.

Cenário

A decisão ocorre em meio à grave crise do setor leiteiro, marcada por quedas sucessivas no preço pago ao produtor e pelo aumento expressivo das importações. Dados do setor mostram que, após o pedido de antidumping apresentado em março, as compras externas caíram 15%. No entanto, após o parecer preliminar desfavorável do MDIC, as importações voltaram a subir — alta de 28% entre agosto e setembro.

Para reforçar a mobilização, o Sistema Faemg Senar organizará uma caravana com cerca de 60 produtores para participar da audiência pública marcada para 3 de dezembro, requerida pela deputada federal Ana Paula Leão. O objetivo é pressionar o Governo Federal e defender a retomada plena do processo antidumping.