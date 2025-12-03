Foto: Diário do Comércio / Thyago Henrique





Projeto de nióbio está 100% financiado

A St George Mining deu um passo decisivo para avançar com o projeto de mineração de nióbio e terras-raras em Araxá. A empresa australiana levantou e garantiu os recursos necessários para desenvolver o empreendimento em todas as etapas que antecedem o início da construção das plantas de processamento, segundo o diretor da mineradora no Brasil, Thiago Amaral. Alinhado ao que o executivo afirmou, a St George captou, recentemente, 72,5 milhões de dólares australianos (em torno de R$ 260 milhões) em ações para o Projeto Araxá. Parte do dinheiro serviu para quitar antecipadamente a compra do ativo. (Diário do Comércio)

Araguari impede contratação de condenados

A Câmara Municipal de Araguari aprovou, em sessão ordinária realizada em 2 de dezembro de 2025, o Projeto de Lei nº 212/2025, de autoria do vereador Levi Siqueira, que estabelece vedações rigorosas para impedir que pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual ocupem cargos em comissão, funções de confiança ou atuem em instituições financiadas pelo Poder Público Municipal. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Câmara de Nova Lima instaura CPI

A Câmara Municipal de Nova Lima instaurou, nesta terça-feira (02), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades envolvendo as mineradoras AngloGold Ashanti e Vale, duas das maiores empresas do setor de mineração que atuam no município. A abertura da CPI foi oficializada pelo presidente da Câmara, Thiago Almeida, após solicitações de oito vereadores que apontam a necessidade de aprofundar a apuração sobre impactos das operações das mineradoras na cidade. (TV Banqueta)

Uberaba enfrenta crise hídrica

Com a crise hídrica já passando de 100 dias em Uberaba, os fechamentos de reservatórios vêm ficando cada vez mais longos e em horários diferentes ao longo do dia. Nesta quarta-feira (3), a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) volta a fechar emergencialmente os reservatórios, desta vez da meia-noite ao meio-dia, reduzindo ainda mais a janela de abastecimento regular na cidade. De acordo com boletim divulgado pela autarquia, a medida foi necessária para recuperar o nível de reservação. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Prefeitura lança “Procon na Sua Casa”

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio do Procon Municipal e da Secretaria de Assistência Social, lançou o novo programa “Procon na Sua Casa”, que oferece atendimento domiciliar ou hospitalar a consumidores com mobilidade reduzida ou acamados, impossibilitados de acessar os serviços presencialmente, por meios eletrônicos ou via CRAS. A coordenadora do órgão, Fernanda Soares, destaca que o projeto reforça o caráter social da atuação municipal. (Jornal Mantiqueira)

Temporal derruba linha de transmissão

Uma população estimada em cerca de 10 mil pessoas em Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida e São José da Barra viveram, desde a última segunda-feira, um dos maiores apagões da história. A causa do colapso foi uma forte tempestade que atingiu a zona rural e derrubou torres de transmissão de alta tensão entre Passos e Alpinópolis, que danificou gravemente uma terceira estrutura e ainda comprometeu uma segunda linha que alimenta a subestação local de Alpinópolis. Inicialmente quatro municípios foram atingidos: Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida e São José da Barra. As três últimas já tiveram o fornecimento parcialmente restabelecido. (Portal Observo – Passos)

Casarão será restaurado em Ouro Preto

Um casarão centenário de Ouro Preto será restaurado e passará a abrigar o anexo administrativo da Câmara Municipal. Localizado à Rua Cláudio Manoel, no Centro, o novo equipamento é vizinho à Casa de Leis e garantirá melhores condições de funcionamento e atendimento ao público. A intervenção faz parte das obras do Programa de Restauração e Reforma do prédio histórico. (O Liberal – Ouro Preto)

