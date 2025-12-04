FAEMG SENAR | Divulgação



Programa leva prevenção e cuidado especializado ao meio rural

O Programa Saúde Itinerante, promovido pelo Sistema Faemg Senar em parceria com Sindicatos Rurais, prefeituras e o Hospital de Amor (Barretos/SP), encerrou 2025 com um resultado expressivo: 13.842 atendimentos gratuitos em diferentes regiões de Minas Gerais. A iniciativa oferta exames essenciais de prevenção e rastreamento, como mamografia, Papanicolau, avaliação de pele, PSA, saúde bucal, além de testes rápidos, aferições e orientações de saúde.

A tradicional Carreta da Saúde passou por 30 municípios, reforçando a capilaridade do programa e sua missão de alcançar públicos com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Entre as cidades com maior volume de atendimentos, destacam-se: Belo Oriente (1.337), Machacalis (895), Águas Formosas (714), Curral de Dentro (699), Franciscópolis (565), Matrona (541), Pedra Azul (528) e Botelhos (518).

Para a analista de Promoção Social do Sistema Faemg Senar, Marília Costa Araújo, os resultados de 2025 expressam o impacto direto do programa: foram 4.980 avaliações de pele, 3.291 mamografias, 1.421 exames de Papanicolau, 1.828 de PSA e 2.322 atendimentos em saúde bucal.

“O Saúde Itinerante cumpre um papel fundamental ao levar prevenção para quem mais precisa. Muitas vezes, o produtor rural não consegue buscar atendimento especializado. Quando chegamos às comunidades, garantimos acesso e, em diversos casos, possibilitamos diagnósticos precoces que salvam vidas.” — Marília Costa Araújo

Com equipamentos modernos, equipe técnica qualificada e apoio do Hospital de Amor — referência nacional e latino-americana no tratamento oncológico — o programa reforçou seu compromisso com saúde, cidadania e qualidade de vida no meio rural. Cada edição contou também com participação ativa de sindicatos rurais, secretarias municipais de saúde e instituições parceiras.

“Encerramos 2025 com sentimento de missão cumprida. Visitamos todas as regionais do Sistema Faemg Senar, ouvimos relatos emocionantes e vimos, na prática, a importância da prevenção. Em 2026, voltaremos ainda mais fortalecidos e com novas possibilidades de atendimento às famílias do campo.” — Marília Costa Araújo

Parceria que salva vidas

O Hospital de Amor tem como missão oferecer tratamento humanizado e de excelência a pacientes oncológicos atendidos integralmente pelo SUS. É a maior rede de atendimento oncológico da América Latina, acolhendo pessoas de mais de 2.500 municípios do país, gratuitamente. A instituição conta com 27 unidades de prevenção, 52 unidades móveis e oito unidades de tratamento.