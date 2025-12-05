Foto: Guilherme Bergamini



Seção no Portal da Assembleia reúne painéis dinâmicos que facilitam o acesso a informações sobre leis, participação cidadã, fiscalização e atividades parlamentares

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou a página Assembleia em Números, uma nova ferramenta disponível na área de Transparência do Portal da ALMG. A plataforma apresenta, de forma integrada, intuitiva e atualizada, dados essenciais sobre o processo legislativo, organizados em quatro seções: Leis Aprovadas, Participação Cidadã, Fiscalização e Atividades Legislativas.

No novo ambiente, o cidadão pode consultar painéis interativos que reúnem informações consolidadas sobre a atuação parlamentar — como o número de leis aprovadas, eventos e reuniões realizados, além de pedidos de informação e de providência encaminhados pelos deputados.

O presidente da ALMG, deputado Tadeu Leite (MDB), destaca que a iniciativa reforça a política de transparência da Casa:

? “A nova página é mais um passo para aproximar o cidadão do trabalho dos parlamentares. Nosso compromisso é disponibilizar dados, números e informações ao alcance de um clique.”

O desenvolvimento do espaço foi coordenado pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM), responsável pela criação dos painéis, validação dos dados e articulação com as áreas técnicas que contribuíram para a entrega.

Segundo Aline Rezende, da SGM, o objetivo é facilitar o entendimento dos dados legislativos:

? “A proposta é transformar informações técnicas em conhecimento acessível, com visualizações mais claras, navegação intuitiva e mais transparência sobre o trabalho da Assembleia.”

Aline reforça que havia uma demanda crescente — interna e externa — por informações integradas: os dados já existiam, mas estavam espalhados pelo Portal. “A reunião dessas informações em um único ambiente facilita o acesso do cidadão e da própria equipe interna”, afirma.

A criação da nova página contou com a colaboração de setores como as Gerências-Gerais de Documentação e Informação, Apoio às Comissões, Apoio ao Plenário, Tecnologia da Informação, Participação e Interlocução Social e Imprensa e Divulgação.

Emendas parlamentares ganham página exclusiva

Também está disponível no Portal uma nova página dedicada às emendas impositivas, agora organizada de forma mais clara e acessível.

É possível filtrar informações por município, entidade beneficiada, deputado autor, entre outros critérios, reforçando o compromisso da ALMG com a transparência e o acompanhamento dos recursos destinados à sociedade.

Nova campanha publicitária reforça o acesso à informação

As duas páginas serão divulgadas em uma campanha publicitária que começa a circular no sábado (6/12/25), em todo o estado.

As peças incluem um QR Code que direciona o cidadão para uma área especial do Portal com informações sobre o trabalho dos deputados, o processo legislativo e a execução das emendas.

Transparência, cidadania e modernização

O novo ambiente oferece:

Informações organizadas e atualizadas sobre a atuação parlamentar

Visualizações interativas sobre leis, fiscalização e participação social

Reforço à transparência e à valorização institucional

Facilitação do controle social e ampliação da educação cidadã

Democratização de dados antes dispersos no Portal

Benefícios também para o público interno

Além de aumentar a transparência, o Assembleia em Números fortalece a cultura de dados dentro da ALMG e contribui para o trabalho dos servidores:

Maior integração de informações

Valorização das equipes técnicas

Facilidade no planejamento institucional

Agilidade no atendimento a demandas internas e externas

Assembleia em Números — o que cada seção oferece

• Leis Aprovadas

Painel interativo com o número de leis aprovadas, categorias, autoria, origem e temas.

Permite filtros variados e acesso direto às normas. A seção “Entenda o painel” explica conceitos técnicos em linguagem acessível.

• Participação Cidadã

Reúne dados sobre fóruns técnicos, ciclos de debates e demais eventos participativos, reforçando o papel da Assembleia no diálogo com a sociedade.

• Fiscalização

Apresenta pedidos de informação e providência encaminhados a órgãos públicos e privados.

Inclui filtros por área temática, autoria e órgão destinatário, além do status de cada requerimento e link para a proposição.

• Atividades Legislativas

Disponibiliza dados sobre reuniões de comissões e eventos do Plenário.

O usuário pode filtrar por tipo de atividade, comissão, região, município e acessar imediatamente o resultado de cada evento.