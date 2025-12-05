Foto: Guilherme Bergamini/ALMG



Mucuri reforça representação na Assembleia

O médico Carlos Pimenta foi empossado, nesta quinta-feira, 4, para seu oitavo mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele assume a vaga deixada pelo ex-deputado Alencar da Silveira Jr., que renunciou ao cargo após ser eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da ALMG e contou com a presença do presidente da Casa, Tadeu Leite, e do 1º secretário, Gustavo Santana. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Muriaé ganha unidade do Sest Senat

O Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugurou, na terça-feira (2), sua 27ª unidade em Muriaé, ampliando a presença da instituição em Minas Gerais. Segundo o Sest Senat, a capacidade de atendimento da nova unidade ultrapassa 53 mil procedimentos por ano. Com um investimento de R$22,2 milhões, a nova unidade adota soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas e sistemas de captação e reuso da água da chuva, reforçando o compromisso da instituição com eficiência energética e responsabilidade ambiental. (Cidade Conecta)

Sindicato realiza o Café Rural

O Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares realiza, na segunda-feira, 08, a última edição do Café Rural de 2025, encerrando mais um ano de diálogo, aprendizado e aproximação com os produtores rurais. O encontro, gratuito e aberto ao público, reúne participantes de toda a região interessados no desenvolvimento do agronegócio. Com 25 anos de trajetória contínua, o Café Rural se consolidou como um dos principais espaços de atualização e integração promovidos pelo Sindicato, fortalecendo a relação direta com os produtores e ampliando o acesso a informações que impulsionam o agronegócio no Leste de Minas. (Jornal da Cidade)

Viçosa busca recursos par urbanização

A Prefeitura de Viçosa participou, na última semana, de uma reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em Brasília, para apresentar o Projeto de Urbanização do tecnoPARQ (Parque Tecnológico) e buscar investimentos estimados em mais de R$ 100 milhões. Segundo o município, os recursos são fundamentais para ampliar a capacidade de atração de empresas, estimular novos investimentos e fortalecer a geração de empregos na região. (Folha da Mata – Viçosa)

Formiga reivindica melhorias na BR 354

Uma comitiva de Formiga participou de um encontro articulado pelo vereador Wolkmar Menezes, que foi acompanhado do prefeito coronel Laércio, com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, para promover melhorias na BR-354. Durante a reunião, apresentou dados sobre o elevado número de acidentes no trecho entre Formiga e Perdões. (O Pergaminho – Formiga)

Lafaiete moderniza semáforos

A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete iniciou a modernização dos semáforos na região central da cidade. A Avenida Telésforo Cândido de Resende é a primeira a receber o novo sistema, desenvolvido para melhorar a organização do trânsito e aumentar a segurança nas travessias de pedestres. O objetivo é tornar a circulação mais fluida, especialmente nos horários de pico, além de oferecer mais proteção aos pedestres. Uma das principais novidades é a instalação das botoeiras para pedestres, que permitem ao usuário acionar o semáforo e aguardar a liberação do sinal verde para atravessar com segurança.

Concessionária lista vítima fatal para depor

Um erro em um processo sobre um atropelamento na MG-050 chamou atenção ao mostrar que a concessionária responsável pela rodovia convocou como testemunha a própria vítima do acidente, Francisca de Fátima da Silva, de 56 anos, que morreu no local em 13 de fevereiro de 2022. Documentos do processo listam Francisca entre as testemunhas. Outras pessoas que realmente estiveram no local foram chamadas, como o condutor do veículo, um inspetor de tráfego, duas testemunhas e o policial rodoviário responsável pelo registro da ocorrência. (Portal MPA – Divinópolis)

