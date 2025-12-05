FECOMÉRCIO | Divulgação

Maioria das empresas do estado registra desempenho igual ou superior ao de 2024; estratégias digitais e economia mais aquecida fortalecem vendas

A Black Friday 2025 movimentou o comércio mineiro e trouxe resultados positivos para grande parte dos estabelecimentos do estado. De acordo com levantamento realizado entre 1º e 3 de dezembro, 67,9% das empresas registraram vendas iguais ou superiores às de 2024, consolidando o período como um dos principais motores de faturamento do fim do ano. Entre as empresas que realizaram ações especiais, 56,3% confirmaram ter alcançado as expectativas.

Do total avaliado, 30,9% tiveram desempenho melhor que o do ano passado, enquanto 36,9% repetiram os resultados de 2024. Entre as empresas que cresceram, 71,9% apresentaram alta entre 10,1% e 40% no volume de vendas. Já 25,5% registraram queda, sendo que 53,2% desse grupo observaram redução entre 10,1% e 20%.

De acordo com as empresas com melhor desempenho, três fatores foram essenciais para o avanço nas vendas: aquecimento do comércio, melhora gradual da economia e estratégias de divulgação mais eficientes, especialmente com o uso de canais digitais e ofertas segmentadas.

A economista Fernanda Gonçalves destaca que os números reforçam o peso da data para o varejo mineiro:

? “A combinação de promoções competitivas, atendimento qualificado, produtos diferenciados e comunicação estratégica impulsionou o consumo e ajudou a aumentar o ticket médio.”

Apesar do cenário positivo, a queda registrada por parte das empresas indica a necessidade de avançar em práticas comerciais, como condições mais flexíveis de pagamento, diversificação de canais de venda e melhor análise de produtos de maior giro. A economista ressalta que o consumidor atual pesquisa preços com antecedência e compara ofertas online, o que exige planejamento mais detalhado por parte dos lojistas.

Comparando a data com o movimento comum de um dia normal, 36,8% das empresas relataram crescimento entre 10,1% e 20%, enquanto 26,3% observaram aumento entre 20,1% e 40%. Já 24,5% registraram avanço menor, de até 10%, e 8,7% tiveram alta expressiva, entre 40,1% e 60%.

Entre os comerciantes que tiveram queda, 44,6% apontaram redução de até 10%, enquanto 23,4% observaram baixa entre 10,1% e 20%. Para 21,2%, a diminuição alcançou 20,1% a 40%. Ao todo, 180 empresários de diversas regiões do estado participaram do levantamento.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais representa mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos patronais. Presidida por Nadim Elias Donato Filho, a instituição atua como porta-voz do setor, promovendo diálogo com o poder público, fortalecendo o ambiente de negócios e apoiando o desenvolvimento econômico do estado.

A entidade também administra o Sesc e o Senac em Minas Gerais, ampliando o acesso a serviços sociais, culturais, educativos e de qualificação profissional. Com 87 anos de atuação ao lado da CNC, a Fecomércio MG mantém compromisso permanente com o crescimento e a competitividade do comércio, dos serviços e do turismo mineiros.

Fonte: Wagner Fernando Liberato — Comunicação Fecomércio MG