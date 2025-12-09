Foto: Freepik/DU



Uberlândia com bebês abaixo do peso

Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Federal de Uberlândia identificou aumento nos casos de baixo peso ao nascer, entre os anos de 2018 e 2023. O levantamento registrou prevalência de 10,89% maior do que o índice encontrado no estudo anterior, entre 2012 e 2016, quando o valor era de 9,61%. O resultado coloca Uberlândia acima da média nacional e acende um alerta para a saúde pública da cidade. Segundo a equipe responsável pela pesquisa, existem diversos fatores que explicam o aumento desse índice. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/39424/pesquisa-da-ufu-revela-alta-nos-casos-de-bebes-com-baixo-peso-em-uberlandia





MoC terá fundo de segurança

A segurança pública de Montes Claros ganhou um novo instrumento de fortalecimento institucional na quinta-feira, 4, com a aprovação, pela Câmara Municipal, do Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública. A proposta, enviada pela Prefeitura, estabelece uma estrutura permanente de financiamento destinada a apoiar projetos, ações e programas voltados à redução da violência, à modernização das forças de segurança e ao aprimoramento de políticas de prevenção. A aprovação ocorreu por unanimidade, refletindo consenso entre os vereadores sobre a relevância da medida. (Gazeta Norte – Mineira)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-tera-fundo-municipal-para-seguranca-publica-iniciativa-amplia-capacidade-de-investimento-e-fortalece-politicas-de-prevencao-a-violencia/





IF cria laboratório para população

A Prefeitura de Ouro Preto oficializou o convênio com o Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto. O recurso de R$ 200 mil será destinado à modernização e estruturação do laboratório de informática, garantindo mais qualidade e ampliando o acesso aos serviços oferecidos. O investimento, viabilizado pelo Programa Pró-Comunidade da Secretaria Municipal de Governo e proveniente de emenda parlamentar, fortalece ações de ensino, pesquisa e extensão que beneficiam estudantes e toda a comunidade ouro-pretana. (O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/convenio-entre-prefeitura-de-ouro-preto-e-ifmg-garante-laboratorio-de-informatica-aberto-a-populacao/





Araxá que renegociar com Copasa

A Prefeitura de Araxá recebeu da Copasa um ofício solicitando a prorrogação do contrato de prestação de serviços com a cidade até o ano de 2073. O documento, enviado por e-mail, não apresenta contrapartidas, investimentos e/ou propostas de melhorias para atender à população araxaense, o que gerou cobrança por parte do município. A Administração Municipal reforçou que não aceitará a renovação sem negociação e destaca a necessidade de avanços reais na qualidade dos serviços prestados. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/copasa-quer-estender-contratos-ate-2073-prefeitura-cobra-investimentos-e-melhorias-no-servico/





UFV cria robô quadrúpede

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) apresentou seu primeiro robô quadrúpede totalmente projetado e construído nos laboratórios do Departamento de Engenharia Elétrica. O equipamento foi desenvolvido pelo estudante Bernardo Seabra e ganhou destaque após ser apresentado no Workshop on Robotics in Education e ter seu trabalho publicado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers. O robô foi inteiramente concebido na UFV, sem a utilização de kits comerciais, o que demandou alto nível de complexidade técnica. Segundo o estudante, o desenvolvimento envolveu desafios relacionados à estabilidade, propriedades físicas e testes em condições reais. (Folha da Mata – Viçosa)

http://folhadamata.web15f105.uni5.net/estudante-da-ufv-desenvolve-primeiro-robo-quadrupede-criado-da-universidade

Mercado de elétricos cresce em MG

O mercado de veículos elétricos e híbridos acumula 12,2 mil emplacamentos em Minas Gerais entre janeiro e novembro. O número no Estado é 41% superior ao mesmo período do ano passado, quando atingiu 8,6 mil comercializações. Com resultados expressivos, o setor projeta dobrar a participação no mercado de veículos em 2026, saltando de 11% para aproximadamente 22%. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Dentre as capitais, no último mês, a categoria recebeu uma nova líder de mercado. Com 2,4 mil comercializações, Brasília ultrapassou São Paulo (2,3 mil), configurando-se como um dos principais mercados nacionais. A terceira colocação permanece com Belo Horizonte, que registrou 908 emplacamentos no período, acumulando 7,2 mil vendas em 2025. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/veiculos-eletricos-hibridos-venda-2025/