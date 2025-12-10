Foto: Divulgação





Cooxupé é líder no setor de Agricultura

A Cooxupé alcançou o 1º lugar entre as 300 maiores empresas de Minas Gerais no setor de Agricultura, Pecuária e Reflorestamento, conforme o XXIX Ranking MercadoComum de Empresas Mineiras 2025/2024, divulgado durante o XXVII Prêmio Minas – Desempenho Empresarial – Melhores e Maiores. A liderança no setor reconhece a cooperativa como a principal força do segmento no estado e reforça a importância do cooperativismo, da gestão eficiente e da atuação conjunta de produtores rurais. (Jornal da Região – Guaxupé)

Araguari vai reformar terminal rodoviário

Num termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público a Prefeitura de Araguari definiu a reforma completa do Terminal Rodoviário da cidade. No dia 19 de setembro, a Prefeitura de Araguari decidiu interditar o Terminal Rodoviário Tancredo de Almeida Neves após laudos técnicos apontarem risco iminente à segurança de usuários e trabalhadores. A medida foi tomada pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, responsável pela gestão do espaço, que também abrigava a sede da própria pasta. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

MP pede suspensão de show de Joelma

O Município de Santa Bárbara do Tugúrio e a empresa J Music Editora e Produções Artísticas são alvos de ação civil do Ministério Público (MP) por conta da contratação de show da cantora Joelma com cachê de R$ 550 mil. O evento foi anunciado para o dia 27 de dezembro em comemoração ao aniversário da cidade do Campo das Vertentes. Segundo o MP, na mesma comemoração realizada em dezembro de 2023, o valor total gasto pelo Município não chegou a R$ 80 mil. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Pesquisa apura preços da cesta de Natal

Quem for montar a ceia de Natal em Passos pode gastar o dobro dependendo de onde e de que produtos escolher para comprar. Pesquisa realizada pelo Procon da Câmara Municipal no dia 2 de dezembro em sete supermercados da cidade mostra que o custo dos mesmos 12 produtos típicos da festa varia de R$ 185,59 (cesta mais barata) a R$ 382,59 (cesta mais cara) – uma diferença de R$ 197,00, ou 106% a mais. O levantamento incluiu itens tradicionais como panetone, chester, bacalhau e outros produtos típicos, sempre comparando marcas e tamanhos semelhantes. (Observo – Passos)

Caratinga tem unidade da justiça federal

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) inaugurou nesta terça-feira (9) a Unidade Avançada de Atendimento (UAA) no Fórum Desembargador Faria e Sousa, em Caratinga. A instalação é fruto de acordo de cooperação técnica firmado com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e tem como objetivo aproximar os serviços da Justiça Federal da população da cidade e de municípios vizinhos. A UAA ficará subordinada administrativamente à Subseção Judiciária de Manhuaçu, que receberá a distribuição equânime e aleatória dos processos originados na unidade. (Diário de Caratinga)

Sete Lagoas celebra destaque nacional

Sete Lagoas volta a brilhar no cenário nacional dos concursos de beleza. No último dia 21 de novembro, durante a seletiva nacional realizada em João Pessoa (PB), dois jovens talentos da cidade conquistaram os títulos máximos de Miss e Mister Continente Brasil, levando o nome de Minas Gerais e de Sete Lagoas ao topo do país. A estudante Sophia Lopes Oliveira, de 19 anos, encantou os jurados e o público ao representar Minas Gerais no Miss Continente Brasil. Já o personal trainer Vinicius Rodrigues Nascimento, 24 anos, também fez história ao conquistar o título de Mister Continente Brasil. (Diário de Sete Lagoas)

