Em uma iniciativa inédita em Minas Gerais, o Sistema Faemg Senar está levando ações de prevenção em saúde diretamente para as propriedades rurais, de forma individualizada e personalizada. Este é o diferencial do Programa Saúde no Campo, voltado para produtores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O programa-piloto começou em outubro no Vale do Jequitinhonha e Mucuri e deve chegar às regiões de Juiz de Fora e Sete Lagoas em março de 2026.

Semelhante ao Programa ATeG, o programa conta com um supervisor de Saúde Rural (enfermeiro) e 15 técnicos de Saúde Rural (enfermeiros ou técnicos de enfermagem). Cada técnico atende 30 propriedades, com visitas mensais para avaliar condições de saúde, planejar medidas preventivas e incentivar o cuidado individual e coletivo. Até o momento, cerca de 360 famílias estão sendo atendidas em Minas Gerais.

“É um programa que complementa o atendimento aos produtores rurais, promovendo a prevenção em saúde para que possam melhorar a qualidade de vida e produzir mais e melhor. Com duração de dois anos, o programa atende não só a família que vive na propriedade, como também seus colaboradores”, destacou o gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Sistema Faemg Senar, Wander Magalhães.

Além disso, o programa contribui para reconhecer demandas específicas de cada comunidade, desenvolver ações direcionadas e ampliar o acesso a serviços especializados por meio da cooperação com Sindicatos Rurais, prefeituras e instituições de saúde parceiras. As ações também incluem acompanhamento por meio da telessaúde e a entrega de kits personalizados de higiene pessoal (adaptados por faixa etária) e de primeiros socorros.

Em 2026, a previsão é alcançar 15 mil produtores rurais, em todo o estado, com a atuação de 160 técnicos de Saúde Rural.