Eletroeletrônica movimenta R$ 27 bi em Minas

Com forte tradição produtiva, a indústria eletroeletrônica finaliza 2025 com faturamento de aproximadamente R$ 27 bilhões em Minas Gerais. O resultado consolidada o Estado como o terceiro maior player do País, abrigando importantes marcas, especialmente na produção de equipamentos elétricos. Os dados foram apresentados na quarta-feira (10), durante encontro com lideranças empresariais em Belo Horizonte. O desempenho, avaliado como acima das expectativas, reflete a conquista de novos mercados e a robustez da linha de equipamentos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Escolas de Ipatinga sem rateio do Fundeb

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, justificou que o município não fará o rateio do Fundeb porque os recursos foram utilizados em gastos com a merenda escolar. Entretanto, a maioria das escolas da rede municipal está tendo problemas com a falta de merenda, sua redução, merenda insuficiente ou retirada de itens importantes e essenciais do cardápio. O problema também atinge as CMEIS e EMEI. A informação é da Subdsede do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG). (Jornal dos Vales)

Entidades do Sul contra jornada 5x2

Na quarta-feira (10), entidades empresariais do Sul de Minas manifestaram-se formalmente contra a PEC 8/2025, que propõe a jornada 5x2 e a semana de 36 horas. Em ofício enviado a deputados, sindicatos e associações argumentaram que a mudança, embora bem-intencionada, traria graves impactos econômicos. No mesmo dia, a proposta foi aprovada pela CCJ do Senado e seguiu para votação em plenário, em um processo que ainda precisará retornar à Câmara. As entidades alertam que setores com operação contínua, como hotelaria, restaurantes, farmácias e comércio, seriam os mais prejudicados. (O Debate – Varginha)

Pouso Alegre com 1.393 vagas abertas

O maior banco de empregos de Pouso Alegre segue com centenas de vagas abertas. Ao todo, são 1.393 postos para contratação imediata. As oportunidades são para diversos setores e níveis de ensino em 107 empresas de pequeno, médio e grande porte, incluindo multinacionais que atuam na cidade, com destaque para os setores de indústria e logística, que seguem concentrando a maior parte das oportunidades. A maior parte das vagas é para ampla concorrência, mas também há vagas específicas para pessoas com deficiência, com mais de 50 anos, além de vagas de estágio e para jovens aprendizes. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Canil recebe homenagem em Paraíso

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso realizou, nesta semana, uma homenagem especial ao Canil da Guarda Civil Municipal, em reconhecimento ao brilhante desempenho da equipe no Campeonato Nacional de Cães de Polícia, onde conquistou o segundo lugar. A iniciativa partiu do vereador Roney Vilaça, que apresentou Moção de Congratulações aos integrantes do setor. Foram convidados para receber a honraria os agentes Amadeu Procópio de Melo Filho, Jobert Marques Vicente e Leonardo Cáceres Gaspari, que integram a equipe responsável pelo treinamento e condução dos cães de trabalho da corporação. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

Fazenda promove curso de transformação

O Instituto Fazenda Cachoeira (braço social e de pesquisas da histórica fazenda em Santo Antônio do Amparo, Campo das Vertentes, Minas Gerais) criou o projeto Residência Regenerativa, focado em trabalhar diversos aspectos ambientais, de produção, econômicos e sociais da produção de café dividido em quatro partes. O módulo III ocorre de 12 a 14 de dezembro. O programa, que se divide em quatro momentos anuais, tem o objetivo de qualificar jovens produtores de café por meio de um treinamento prático, orientado e supervisionado por pesquisadores e produtores experientes. (Jornal MG Turismo)

Trem de Natal é tradição em Santos Dumont

Já virou tradição: a noite desta quinta-feira (11), o Trem de Natal da MRS irá passar por Santos Dumont. A passagem da locomotiva iluminada vem atraindo um grande público ao longo dos anos. Costumeiramente, a Praça da Estação Ferroviária, no Centro da cidade, é o local que mais concentra famílias à espera do Trem de Natal. No entanto, o público marca presença em diversas partes do município ao longo das margens da ferrovia, e as redes sociais se enchem de registros de vídeos e fotos do momento. (Portal 14B – Santos Dumont)

