João Martins foi reeleito para mais um mandato à frente da CNA

FAEMG SENAR | Divulgação

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio Pitangui de Salvo, tomou posse como 2º vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) nesta terça-feira (9/12) em Brasília. De Salvo integra a nova diretoria executiva da CNA, liderada pelo presidente João Martins, reeleito por unanimidade para mais um mandato à frente da entidade.

? "Um setor que impulsiona a economia precisa se manter unido para que, cada vez mais, a gente possa trazer riquezas para o Brasil e uma vida melhor para nossos produtores rurais. Vamos continuar trabalhando com firmeza para que o agro seja cada vez mais ouvido, respeitado e para que as demandas dos produtores mineiros estejam no centro das discussões nacionais”.

Em novembro deste ano, De Salvo também reassumiu a presidência do Sistema Faemg Senar para o seu segundo mandato.

Posse na CNA

A cerimônia reuniu representantes de entidades do agro, do setor privado, deputados, senadores, embaixadores, autoridades, familiares, produtores rurais, presidentes de Federações estaduais de agricultura e pecuária, diretores e integrantes do Sistema CNA/Senar.

? "Temos orgulho de anunciar que atingimos a nossa meta. Alcançamos 400 mil pequenos produtores, em todos os pontos do país, priorizando as regiões menos favorecidas. Levamos a essa nova classe um conjunto de conhecimentos e assistência, que lhes permite alcançar o máximo de sua capacidade".

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da CNA (2025-2029)

Diretoria Executiva

Presidente – João Martins da Silva Júnior (BA)

1º vice-presidente – Gedeão Silveira Pereira (RS)

2º vice-presidente – Antônio Pitangui de Salvo (MG)

1º vice-presidente de Finanças – Humberto Miranda (BA)

2º vice-presidente de Finanças – Muni Lourenço Silva Júnior (AM)

1º vice-presidente de Secretaria – Marcelo Bertoni (MS)

2º vice-presidente de Secretaria – José Amílcar de Araújo Silveira (CE)

Conselho Fiscal

Efetivos

Álvaro Arthur Lopes de Almeida (AL)

Paulo Carneiro (TO)

Hélio Dias de Souza (RO)

Suplentes

Raimundo Coelho de Souza (MA)

Luiz Iraçú Guimarães Colares (AP)

José Álvares Vieira (RN)