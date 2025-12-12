Foto: Reprodução / Marcos Delamore





COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br







Trem Ouro Preto/Mariana pode voltar

Os marianenses e ouro-pretanos devem voltar a ouvir os tradicionais sons dos apitos e das buzinas do Trem do Vale a partir de 2027, data prevista para a reativação do trecho entre as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana. A informação foi confirmada pelo prefeito de Mariana, Juliano Duarte, nesta segunda-feira (8), durante as celebrações de 280 anos da Arquidiocese de Mariana. Desde 2020, em função da pandemia, as viagens foram suspensas. Nesse hiato, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e as administrações municipais buscam a salvaguarda do bem patrimonial que remonta ao período imperial. (O Liberal - Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/trem-entre-ouro-preto-e-mariana-pode-voltar-a-funcionar-em-2027/





Prefeitura vai patrocinar Democrata

O prefeito Coronel Sandro sancionou, nesta quarta-feira (10), a lei que autoriza ao Poder Executivo a patrocinar as equipes masculina, feminina e categorias de base do Esporte Clube Democrata. Segundo a legislação, o patrocínio ocorrerá desde que haja dotação orçamentária disponível. Além disso, o texto dispõe como condição para a concessão do patrocínio a disponibilização pelo Democrata de espaço adequado em suas instalações para a execução de projetos sociais, esportivos, educativos ou comunitários desenvolvidos por entidades. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/lei-que-autoriza-prefeitura-patrocinar-democrata-e-sancionada/





Pouso Alegre terá reconhecimento facial

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, estabeleceu uma Parceria Público-Privada com a Polícia Militar de Minas Gerais e a empresa Energy Sistem do Brasil para a implementação do Sistema Argos, uma tecnologia de reconhecimento facial voltada ao fortalecimento da segurança pública no município. A Polícia Militar de Minas Gerais contribuiu com o banco de dados criminal, enquanto a empresa Energy Sistem foi responsável pela interface tecnológica. Já o Centro Integrado de Defesa Social (CIDS) garantiu a operacionalização do sistema e dos equipamentos instalados. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/3115/implantacao-do-sistema-de-reconhecimento-facial-em-pouso-alegre





Conecta Samu 5.0 reúne gestores

O Conecta Samu 5.0, 1º Fórum Regional de Urgência e Emergência do Leste de Minas, teve início na quarta-feira (10), no auditório do Colégio Ibituruna, em Governador Valadares, reunindo prefeitos, secretários municipais, gestores públicos e profissionais da saúde de toda a macrorregião. Na sequência, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária do Consurge, que definiu os representantes que irão compor a equipe do novo serviço aeromédico. Previsto para iniciar no próximo ano, o serviço ampliará significativamente a capacidade de atendimento. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/conecta-samu-5-0-reune-gestores-e-profissionais-para-fortalecer-a-rede-regional-de-urgencia-e-emergencia/





Pesquisa aponta disputa aberta em Minas

A nova pesquisa Real Time Big Data mostra que a gestão do governador Romeu Zema segue bem avaliada pelos mineiros, mas essa popularidade ainda não se converte em força eleitoral para seu possível candidato à sucessão em 2026. O levantamento, realizado entre 11 e 13 de agosto com 1.500 entrevistados em todo o estado, revela que o cenário para o governo de Minas permanece aberto e marcado pela vantagem do senador Cleitinho. Segundo a pesquisa, 64% dos mineiros aprovam o governo Zema, enquanto 32% desaprovam. (Jornal da Manhã – Uberaba) https://www.jmonline.com.br/politica/pesquisa-aponta-disputa-aberta-no-cenario-eleitoral-de-minas-para-2026-1.572931





Alunos do Sesi brilham em feira

Os corredores da 2ª Feira Internacional de Iniciação Científica 2025, realizada na Escola SESI Djalma Pessoa, em Salvador (BA), ganharam um brilho especial nesta quinta-feira (11/12) com a presença dos estudantes da Escola SESI Professora Quita Guimarães, de Montes Claros. Representando o Norte de Minas com protagonismo e criatividade, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Lara Mariany Silva Ramos foram selecionados entre 150 equipes de todo o país para apresentar o projeto “Avaliação da Eficiência da Moringa oleifera na Remoção de Turbidez e Microrganismos da Água”. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/alunos-do-sesi-montes-claros-apresentam-projeto-inovador-de-tratamento-de-agua-com-semente-de-moringa-oleifera-na-fenic-2025/