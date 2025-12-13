Foto: Divulgação







Filarmônica de Varginha em turnê histórica

A Orquestra Filarmônica de Varginha (OFVGA) realiza o encerramento de sua primeira grande turnê por Minas Gerais com uma maratona de cinco concertos gratuitos na região metropolitana de Belo Horizonte, nos dias 13 e 15 de dezembro. A série de apresentações marca o ponto final de uma jornada de seis meses que percorreu mais de dez cidades mineiras, consolidando a orquestra como uma das principais forças culturais do interior do estado. (Gazeta de Varginha)

Clube da Esquina chega às escolas

O movimento musical da década de 1960, de Belo Horizonte, está inspirando novas histórias com o projeto “Escola Audaz – Memórias do Clube da Esquina nas Escolas”. A iniciativa promove oficinas de formação para professores e atividades que aproximam alunos do 4º ao 9º ano do universo poético e sonoro do lendário Clube da Esquina. Com 10 escolas públicas de diferentes regiões da capital mineira incluídas, o projeto Escola Audaz tem os professores como multiplicadores e o envolvimento direto das crianças maiores e adolescentes. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Poços extingue charretes

Nesta sexta-feira (12), foi aprovada pela Câmara Municipal a lei que institui a Carruagem Elétrica em Poços de Caldas, criando um novo tipo de transporte turístico no município. A medida encerra definitivamente o uso dos veículos de tração animal, que operavam na cidade desde 1983. As novas carruagens serão movidas exclusivamente a energia elétrica e terão design inspirado nas antigas charretes. Segundo o prefeito Paulo Ney, a aprovação da lei marca a conclusão de uma pauta histórica na cidade. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Transparência cai em Sete Lagoas

A nova divulgação do Radar Nacional de Transparência Pública, ferramenta da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, acendeu um alerta em Sete Lagoas. A Câmara Municipal, que em 2024 alcançou quase 90% de transparência, viu seu índice despencar para 54,83% em 2025, um retrocesso que coloca o Legislativo local em um patamar de transparência muito inferior ao que havia sido conquistado. O Radar Nacional da Transparência Pública, cujos dados de 2025 foram apresentados no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), consolida os resultados das avaliações feitas pelos Tribunais de Contas em todo o país. (Diário de Sete Lagoas)

Ministro destaca o hospital regional

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, voltou a destacar a importância estratégica do Hospital Regional de Divinópolis para a expansão da rede hospitalar federal durante a Caravana Federativa em Minas Gerais, realizada nesta quinta-feira (11), em Itabira. Diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Padilha afirmou que a unidade deverá entrar em funcionamento já em 2026 e reiterou que o governo federal está preparado para assumir a estrutura e transformá-la em um hospital universitário vinculado à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). (Portal MPA – Divinópolis)

Patos valoriza a cultura

Três ordens de serviço que autorizam o início de obras importantes para a infraestrutura e a cultura foram assinadas pela vice-prefeita de Patos de Minas, Sandra Gomes, nesta sexta-feira (12/12). Os investimentos somam mais de R$ 1,3 milhão e começam a ser executados nos próximos dias. As intervenções incluem a construção de uma nova ponte no Córrego do Chumbo/Lajeado, revitalização do Teatro Municipal Leão de Formosa e recuperação de oito monumentos que compõem o conjunto urbano da Avenida Getúlio Vargas e da Praça Dom Eduardo. (Folha Patense)

